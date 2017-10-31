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Хеллоуин 2017: дата, отмечают какого числа в России и мире

Опубликовано 31.10.17 00:19 Хеллоуин 2017: дата, отмечают какого числа в России и мире

Хеллоуин 2017: история, традиции праздника, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Хеллоуин 2017: 31 октября 2017 отмечается День всех святых

Традиционно 31 октября отмечается Хеллоуин или День всех святых. Этот праздник символизирует начало зимы и приход на Землю нечистой силы.

Хеллоуин 2017: история праздника

Это событие берет свое начало у древних кельтов. Торжества включали в себя праздник Самайн, означавший завершение сбора урожая и начало нового сельскохозяйственного периода.

Праздник проходил в ночь с 31 октября на 1 ноября. Именно он стал прообразом современной вакханалии, которую ужшкммт называют Хеллоуин. Согласно одной из версий, прообразом праздника выступал римский Паренталий - религиозное мероприятие, почитающее усопших.

С приходом католицизма был установлен День всех святых, сочетающий в себе древние обычаи и веяния новой для того времени религии. В представлениях жителей происходило взаимное проникновение взглядов на окружающий мир с позиции христианства и идолопоклонничества. Не все люди оказывались верными новому для них Учению и продолжали исповедовать убеждения предков.

После трудов монахов, датируемых 10 веком, появилась ассоциации с язычеством. В них описывались обряды, связанные с нечистой силой и мертвыми. Средние века добавили к традициям надевание масок детьми и выпрашивание сладостей у жителей домов.

Одним из главных атрибутов Хеллоуина является светильник Джека. Он появился между XIX и XX веками.

Эмиграция жителей Британии и Европы в США привела к распространению праздника на этой территории. С недавнего времени Хеллоуин с удовольствием отмечают и в России.

Хеллоуин 2017: традиции и обряды

Как уже отмечалось выше, важным атрибутом праздника является светильник Джека - это тыква с вырезанными глазами и ртом, со свечой внутри.

Неотъемлемая частью торжества также являются костюмы, воплощающие представления о нечистой силе. Как правило, люди наряжаются в мантии и балдахины с капюшоном черного и красного цветов. Принято перевоплощаться в вампиров, вурдалаков, ведьм. В последнее время люди наряжаются также в киногероев, мультперсонажей, известных личностей.

Дети ходят по домам и выпрашивают у хозяев сладости.

На Хеллоуин также принято гадать: девушки бросают за спину кожуру яблока и по виду упавшей кожуры предсказывают первую букву имени будущего супруга. Женщины поднимаются спиной вперед по лестнице, проводят свечей у зеркала, стараясь увидеть черты лица суженого.

В этот праздник принято готовить блюда из яблок, выпекать хлеб  бармбрэк – ирландское мучное изделие с изюмом и виноградом. Во многих городах мира в этот праздник организуются пугающие аттракционы. В Ирландии устраиваются фейерверки, в Японии – парадные шествия.
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