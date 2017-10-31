Какой сегодня праздник: 31 октября отмечается праздник Хэллоуин

Сегодня, 31 октября 2017, также празднуют Международный день Черного моря, День работников СИЗО и тюрем, День сурдопереводчика и другие события.

Какой сегодня праздник, 31 октября 2017: Хэллоуин

31 октября 2017 года отмечается Хеллоуин. Многие страны мира справляют его накануне Дня всех святых.

Своими корнями событие восходит к традициям древних кельтов, которые с 31 октября на 1 ноября отмечали Сайман - праздник, означающий завершение сбора урожая.

Появление католицизма, установившего День всех святых, и сочетание древних обычаев и стали формировать Хеллоуин.

Главными символами праздника являются светильник Джека - тыква, с вырезанными глазами и ртом, и свечкой внутри, а также ужшкммт костюмы нечисти, в которые наряжаются люди.

Какой сегодня праздник, 31 октября: Международный день Черного моря

31 октября 2017 года отмечается Международный день Черного моря. Одной из стран организаторов этого праздника является Россия. Событие было учреждено в 1996 г. в результате подписания 6 прибрежными странами Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря. В 2017 году его справляют 22-й раз.

День работников СИЗО и тюрем

День работников СИЗО и тюрем отмечается в России ежегодно 31 октября. В 2017 году праздник проходит 12-й раз. Его справляют сотрудники структуры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН): конвоиры, надзиратели, медики, электрики, сантехники, повара, воспитатели и няни женских колоний, педагоги и психологи колоний для малолетних.

Праздник учрежден 14 сентября 2006 года приказом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Минюста РФ № 617. Документ ратифицировал директор, государственный советник юстиции 1 класса Ю.И. Калинин.

День сурдопереводчика

День сурдопереводчика ежегодно отмечается 31 октября. Праздник был утвержден в январе 2003 г. Постановлением Президиума центрального правления Всероссийского общества глухих (ВОГ). В 2017 году его справляют 15-й раз. День сурдопереводчика был учрежден с целью привлечения внимания к проблемам глухонемых людей.

Всемирный день городов

Всемирный день городов отмечается 31 октября. Он был провозглашен 27 декабря 2013 г. на 72-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в резолюции № A/RES/68/239. В 2017 году дату справляют 4-й раз.

Этот день отмечают государства-участницы ООН, международные организации и иные, состоящие в системе ООН, ООН-Хабитат и простые граждане, которым небезразлично развитие населенных пунктов, в которых они живут. Традиционно в этот день проводятся конференции и семинары, где страны-участницы делятся опытом урбанистического роста городов.

Международный день экономии

31 октября отмечается Международный день экономии. 27 октября 1924 года в Милане состоялся 1-й международный конгресс сберегательных банков, на котором присутствовали представители банковской системы из 29 стран. В конце встречи (31 числа) у участников возникла идея об организации Всемирного дня сбережений, в честь памяти о первом собрании сберегательных банковских институтов всех стран. Именно тогда одним из присутствующих (профессором Ravizza) и был провозглашен Международный день экономии, а 31 октября стало датой ежегодного празднования этого события.

День штата Невада в США

В 1864 году 31 октября Невада стала тридцать шестым штатом в США. Это произошло за восемь дней до выборов президента США. С этих времен, все жители штата Невады отмечают ежегодно знаменательное событие. В 1861 году 2 марта Невада отделилась от штата Юта. Горная добыча в Неваде приносит хороший экономический сбыт. Хорошо развита промышленная инфраструктура.

Говардхан Пуджа

В один из дней праздника «Дивали» наряду с этим отмечается «Говардхан Пуджа». Этот праздник основан в честь поднятия горы Говардхан Кришной на Севере Индии. Говардхан – это холм небольшого размера в Брадже, близ Матхуры. В этот день следует соорудить холмики из коровьего навоза. Вокруг все украшают цветами и затем поклоняются им.

Кто празднует именины 31 октября 2017 года?

Семен, Иван, Леонтий, Гаврилл, Андрей, Юлиан, Давид, Елизавета, Иосиф, Николай, Сергей

Что произошло 31 октября в истории?

1811 год – Основан Императорский Царскосельский лицей

1941 год – Завершили сооружение национального мемориала США на горе Рашмор

1958 год – Борисом Пастернаком написано письмо Никите Хрущеву

1961 год – В ночь с 31 октября на 1 ноября тело Сталина было вынесено из Мавзолея

1984 год – На Индиру Ганди было совершено покушение

Кто родился 31 октября из знаменитостей?