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Netflix завершает сериал «Карточный домик» из-за скандала с Кевином Спейси

Опубликовано 30.10.17 23:26 Netflix завершает сериал «Карточный домик» из-за скандала с Кевином Спейси

Политическая драма является одним из главных и самых успешных проектов Netflix.

Стриминговый видеосервис Netflix заявил, что сериал «Карточный домик» (House of Cards) закончится. Шестой сезон, в который войдут 13 эпизодов, станет финальным для сериала, о чем сообщает издание The Hollywood Reporter. Отмечается, что сериал выйдет в эфир в 2018 году.

Такое заявление было сделано в момент, когда один из главных актеров, снимающихся в сериале — Кевин Спейси — попал под шквал критики и недовольства людей в соцсетях из-за обвинений в домогательствах к актеру Энтони Рэппу, которому на тот момент было 14 лет.

В соцсетях ранее уже ужшкммт призвали закрыть сериал. Пятый сезон вышел 30 мая 2017 года.

Ранее TopNews писал, что Кевин Спейси, недавно признавшийся в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, заявил, что не помнит этого, однако просит прощения у актера.

Сериал «Карточный домик» стартовал в 2013 году. Сюжет политической драмы повествует о супружеской паре Фрэнке и Клэр Андервуд. Политическая драма является одним из главных и самых успешных проектов Netflix. 

Исполнительные продюсеры Мелисса Джеймс Гибсон и Фрэнк Пуглис вернутся в новый сезон. Они заняли руководящие кресла еще во время работы над пятым сезоном после ухода из проекта создателя «Карточного домика» Бо Уиллимона.
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