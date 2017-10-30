На Украине совершено покушение на Адама Осмаева

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, в ходе нападения погибла жена Осмаева Амина Окуева

В Киевской области обстреляли автомобиль уроженца Чечни Адама Осмаева, которого ранее обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина.

Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, сам Осмаев получил ранение, а его жена Амина Окуева, которая находилась в машине вместе с мужем, погибла.

«Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Её автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить», — сообщил Геращенко.

Позже ужшкммт депутат Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал в Facebook, что Окуеву убили выстрелом в голову.

В настоящий момент на месте работают следственно-оперативные группы полиции.

1 июня украинские СМИ сообщили, что на жизнь Осмаева и его жены было совершено покушение в Киеве. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, летом 2017 года под Киевом уже произошло нападение на Осмаева и Окуеву, тогда женщине удалось ранить нападавшего.

Османов входил в экстремистскую группу, обезвреженную в Одессе в 2012 году. Один из задержанных признался, что они готовили покушение на тогдашнего премьер-министра РФ Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова.