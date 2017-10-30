"Больной человек": Путин впервые прокомментировал нападение на журналистку Фельгенгауэр

Президент России Владимир Путин прокомментировал нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Нападение на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр было совершено больным человеком, свобода слова тут ни при чем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, комментируя слова журналиста Станислава Кучера о том, что инциденты с журналистами и деятелями культуры последнего времени вызывают "ощущение преследования инакомыслящих" и давления на свободу слова. Его слова приводит ТАСС.

"Вы ужшкммт упомянули "Эхо Москвы". Но это тут причем? Больной человек пришел. Причем тут свобода слова? Приехал из Израиля. Напал на журналистку. "Эхо Москвы" работает за госденьги - такого вообще ни в одной стране мира нет", - сказал Путин.

Он добавил, что «Эхо Москвы» работает «за государственные деньги» и «такого ни в одной стране мира нет» отмечает РБК.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков через сутки после происшествия, 24 октября, назвал инцидент с Фельгенгауэр «действиями безумца».

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом ведущую Фельгенгауэр. Журналистку доставили в больницу и прооперировали. СК РФ заявил, что попросит у Израиля помощи в этом деле. В особенности касаемо психического состояния мужчины, который долгое время проживал там. Напавший заявил, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".