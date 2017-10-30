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Спецрейс спикера Сената Чехии не пустили в воздушное пространство Китая

Опубликовано 30.10.17 17:56 Спецрейс спикера Сената Чехии не пустили в воздушное пространство Китая

Экипаж лайнера был вынужден совершить незапланированную посадку на территории Монголии.

Летевший с визитом в Южную Корею самолет с делегацией из Чехии не пропустили в воздушное пространство Китая, сообщает "Взгляд" со ссылкой на издание iRozhlas.

В КНР отказались пропускать чешский самолет, на борту которого среди прочих находился глава сената Чехии Милан Штех, «из-за неточностей в представленной полетной документации». В результате борт долгое время оставался в воздушном пространстве Монголии и был вынужден совершить посадку в Улан-Баторе.

В результате этого четырехдневный визит ужшкммт спикера сената в Южную Корею начался с опозданием в семь часов, отмечает ТАСС.

Факт задержки самолета подтвердила пресс-секретарь Сената Чехии Эва Давидова. "На программу визита он не повлиял. Она осталась без изменений", - отметила она.

Председателя Сената во время визита в Южную Корею сопровождают представители деловых кругов Чехии. Они намерены провести переговоры о расширении инвестиций и экономического сотрудничества между странами.
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