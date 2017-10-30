Звезды Голливуда негативно отреагировали на каминг-аут Кевина Спейси

Знаменитости заявили, что нетрадиционной сексуальной ориентацией нельзя оправдать педофилию.

В Голливуде активно обсуждается недавнее признание культового актера и обладателя премии "Оскар" Кевина Спейси в нетрадиционной сексуальной ориентации. Заявление последовало сразу же после того, как актера сериала "Стар Трек" Энтони Рэпп обвинил звезду "Карточного домика" в сексуальных домогательствах.

Многие расценили каминг-аут актера как попытку оправдаться, однако западные селебрити уверены, что нетрадиционная сексуальная ориентация не является оправданием педофилии.

"Что если ужшкммт завтра Дональд Трамп будет отвечать на любую критику в свой адрес фразой: "Простите, ребята, но я - гей", - поиронизировал драматург Дэн Фишбек.

Сыгравший в сериале "Темное дитя" актер Джорджан Джоварис, являющийся также открытым геем, заявил, что сексуальные преступления не имеют никакого отношения к ориентации человека.

"Сексуальное насилие - это разговор не об ориентации. Сексуальное насилие - это разговор о силе", - сказал он.

Известный американский комик, актер и сценарист Билли Айкнер заявил, что Спейси совершил несвоевременный каминг-аут.

"Спейси только что изобрел то, чего никогда не было: худший момент для признания", - написал он в соцсети, добавив, что был настолько шокирован заявлением актера, что не может об этом шутить.

Освещающий жизнь знаменитостей журналист Айра Мэдисон назвал в своей колонке для "Дэйли Бист" признание Спейси отвлекающим маневром, придуманным его пиарщиками.

"Теперь заголовки, скорее всего, сконцентрируются на факте признания Спейси, а не на факте домогательства. Это просчитанный шаг Спейси и его пиарщиков, - отметил он.

Ранее TopNews писал о том, что актер Кевин Спейси признался в гомосексуализме. Это произошло на фоне заявления актера из сериала "Звездный путь" Энтони Рэпп о том, что когда ему было 14 лет, он подвергся сексуальным домогательствам со стороны известного артиста Кевина Спейси.

Энтони Рэпп

Рэпп заявил, что в начале 1980-х они вместе играли на Бродвее, и тогда Кевин Спейси пригласил его на вечеринку в свою квартиру. После того, как гости разошлись, актер уложил подростка на кровать и лег сверху.