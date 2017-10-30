Владелец "Наутилуса" признался в расчленении датской журналистки

Капитан подлодки Nautilus согласился остаться под арестом до 15 ноября.

Известный в Дании изобретатель, владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен признался, что именно он расчленил тело журналистки шведской Ким Валль, которая находилась с ним на борту субмарины незадолго до гибели, пишет "МК".

По словам Мадсена, женщина погибла от отравления угарным газом, когда он находился на палубе. Затем он, как сам сообщил, расчленил ее тело и выбросил останки за борт. Мадсен по-прежнему отрицает то, что ужшкммт он её убил. Ранее изобретатель говорил о том, что Уолл погибла после случайного удара по её голове люка подводной лодки.

Инцидент произошел 10 августа. Валль собиралась написать статью об этой поездке, но с наступлением ночи подлодка перестала выходить на связь с берегом. Когда субмарину нашли, она внезапно пошла ко дну, но датчанин сумел спастись, отмечает РЕН-ТВ.

Мадсен сначала заявил, что журналистка была высажена на берег. Его задержали по подозрению в непреднамеренном убийстве. Когда тело девушки не обнаружили на подлодке, Мадсе изменил свои показания, заявив, что девушка погибла в результате несчастного случая.

Инженер признался, что нарушил закон, "похоронив" погибшую Валль в море. Однако объяснить, почему найденное 21 августа тело, принадлежавшее погибшей, оказалось расчлененным, он не смог.

Также Мадсен согласился на продление своего ареста до 15 ноября. "Я только что сообщила прокурору, что мой клиент согласен с продлением в связи с имеющимися основаниями до 15 ноября. Других комментариев у меня нет", — сказала адвокат изобретателя Бетина Хальд Энгмарк и слова которой процитированы на сайте Радио Дании DR и РИА Новости.

Мадсен подозревается в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать статью об изобретателе, и в непристойном обращении с телом.