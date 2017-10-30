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Опубликовано видео нападения на ведущую радиостанции "Эхо Москвы"

Опубликовано 30.10.17 16:33 Опубликовано видео нападения на ведущую радиостанции "Эхо Москвы"

В кадре видно, как окровавленная жертва пытается скрыться от своего преследователя.

В Интернете появилось видео с камер наблюдения, установленных в здании на Новом Арбате, где располагается редакция "Эха Москвы". В кадре запечатлен момент нападения на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр.

На видео преступник следует по коридорам здания и уверенно заходит в комнату, где находилась его жертва. Находившиеся в соседней комнате люди замечают неладное и кидаются на помощь пострадавшей.

Через несколько секунд из помещения выбегает сама Фельгенгауэр, прижимая ужшкммт рукой окровавленную рану на шее, после чего коллеги по радиостанции сопровождают ее на улицу. 

Как писал TopNews, 48-летний гражданин Израиля и России Борис Гриц совершил нападение на Татьяну Фельгенгауэр днем 23 октября. Пострадавшая была экстренно прооперирована. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Злоумышленник заявил, что состоит со своей жертвой в "телепатическом контакте", при этом никогда не встречавшийся с ней мужчина обвинил радиоведущую в сексуальных домогательствах.
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