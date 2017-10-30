Правила проезда кругового движения 2017 в России изменились

Изменения правил проезда кругового движения: соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Правила дорожного движения, круговое движение 2017: изменения

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России изменяются правила кругового движения автомобилей. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кабмина РФ.

Теперь приоритет проезда по кругу получает тот, кто непосредственно движется по нему. Въезжающим на круг придется уступать дорогу.

"Сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах, в ужшкммт одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными", - приводит слова Медведева РИА Новости.

Поправки в ПДД подготовили в МВД. В ведомстве полагают, что такая организация проезда поможет поднять пропускную способность дорог, так как прошлые нормы воспринимались водителями двояко, и это провоцировало путаницу, заторы и аварии.