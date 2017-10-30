В Москве напали на актрису "Полицейской академии: Миссии в Москве" Ольгу Анохину.

На юго-западе Москвы ограбили актрису Театра им. Моссовета Ольгу Анохину. Заслуженная артистка РФ обратилась с заявлением в полицию вечером 28 октября. По ее словам, у дома № 6, корпус 1 на улице Строителей неизвестный отобрал у нее сумку. Материальный ущерб актриса оценила в 21 тыс. рублей, передает агентство "Москва".

Грабителем оказался молодой мужчина азиатской внешности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ольга Анохина — актриса ужшкммт и режиссер, с 1977 года служит в Театре им. Моссовета. Она снялась в таких фильмах, как "Инкогнито из Петербурга", "Сибирский цирюльник", "Военно-полевой роман" и "Будьте моим мужем". В 90-е годы она сыграла в американской ленте "Полицейская академия 7: Миссия в Москве".