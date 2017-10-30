"У вас ума не было и не будет": в Иваново уволили учительницу за оскорбления учеников из-за Навального

После того, как об инциденте стало известно руководству школы, педагог была уволена из образовательного учреждения.

В Сети опубликовали запись разговора между учительницей и школьниками о лидере ФБК и оппозиционере Алексее Навальном. В ходе беседы преподаватель оскорбляет подростков, называя их "тупорылыми" и "деревяшками".

Во время разговора педагог пытались убедить учеников прекратить агитировать за Навального. По ее мнению, школьникам следует сидеть за учебниками, а не лезть в политику.

На появившейся записи можно разобрать следующие фразы от учительницы:

"Вы несовершеннолетние. Сколько ужшкммт вам годочков? 15? Носики всунули в учебники и тетрадки, и там долбим. А не ходим и долбимся с флагами на (площади) Пушкина";

"Вы вообще ку-ку, с башкой подружитесь, или тупорылые такие?";

"Вы как-то очень плоско мыслите. От вашего голоса, что вы будете ходить и кричать, вы считаете, что-то может измениться? Вам вот приятно участвовать в этом цирке шапито? Да, это шапито - каждые наши выборы! Потому что если на 55-й срок выходит один и тот же человек, все остальное - это шапито! Вы своими тупыми башками это шапито поддерживаете!";

"У вас ума нет, не было и не будет".

"Не надо ваше мнение, не буду я его слушать и тратить свое драгоценное время… Я не хочу, чтобы детям засирали мозги… У вас горе от без ума. У вас ума нет! Не было, нет и не будет. Если вы будете вести такой образ жизни. Потому что дети на данном этапе должны саморазвитием заниматься, а не бегать и агитировать. В Вашем возрасте это не положено делать. Это же эксплуатация!"

"Ты как деревяшка, Буратино";

"Родители в курсе? Родители заведомо идут под уголовную и административную ответственность. За то, что не следят за вами. Вы не имеете права ходить по улице и раздавать листовки… Вот в тот момент, когда вы ведете агитацию, противники отдубасили вас".

"Начинать надо с мозгов, а не с лозунгов".

"Прежде чем что-то изменить, надо изменить себя. Если вы хотите, чтобы в вашей будущей жизни что-то изменилось – так разрабатывайте нормальные общественные организации, создавайте и вступайте в действующие организации. Там разрабатывайте свои планы, свои программы. Что вы хотите, каким образом вы будете достигать результата хорошего. Чтобы были пенсии, то, се, пятое, десятое… Начинать надо с мозгов! А не с лозунгов, кричать, выйти на базаре… Это не деятельность - флагами махать и значки раздавать… И кричать: "Я за Навального!" Да нет, ты дурак!"

После случившегося глава управления образования города Иванова Елена Юферова провела воспитательную беседу с устроившей "разбор полетов" ученикам преподавательницей школы № 14 города Иваново. По мнению руководства, учительница нарушила нормы профессиональной этики и Закон "Об образовании". В результате администрацией было принято решение уволить учительницу с занимаемой должности, пишет IvanovoNews.