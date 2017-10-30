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Канадский ученый рассказал о звезде, "сбежавшей" из Солнечной системы

Опубликовано 30.10.17 12:46 Канадский ученый рассказал о звезде, "сбежавшей" из Солнечной системы

Кроме Солнца в нашей системе некоторое время была и другая звезда, уверен ученый.

Канадский астроном из Университета Квебека сообщили, что раньше в Солнечной системе присутствовала вторая звезда, однако она улетела за ее пределы. Жиль Кутюр допустил, что в прошлом в Солнечную систему могла проникнуть вторая звезда, пишут "Актуальные новости".

Соответствующее явление могло иметь место с объектом, который уступает Солнцу по массе в 2-3 раза и двигается со скоростью порядка 25-100 км/с. Такой случай способен спровоцировать аномальные ужшкммт изменения эксцентриситета небесного тела, находящегося в поясе Койпера.

Аналогичные последствия появятся если в границе пояса Койпера возникнет планета, масса которой в 16 раз превышает земную.

Такие выводы ученый сделал благодаря сделанному компьютерному моделированию. Его исследование говорит о том, что параметры траекторий расположенных за орбитой Нептуна объектов можно объяснить гравитационным возмущением блуждающей звезды. Наличие девятой планеты, считает астроном, здесь не при чем, отмечает телеканал "360".
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