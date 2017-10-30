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Минстрой намерен отстранить управляющие компании от денег за услуги ЖКХ

Опубликовано 30.10.17 11:47 Минстрой намерен отстранить управляющие компании от денег за услуги ЖКХ

Министерство строительства и ЖКХ работает над законопроектом, согласно которому изменится порядок оплаты услуг ресурсоснабжающим организациям.

Долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства в первом полугодии выросли на 20% и достигли 1,2 трлн рублей, следует из данных Росстата. При этом платежи задерживают не только физические, но и юридические лица. Среди главных причин просрочек — финансовые затруднения и несогласие с повышением тарифов. Значительная часть платежей задерживается по вине управляющих компаний.

В Министерстве строительства и ЖКХ изданию подтвердили эти данные, однако уточнили, что ужшкммт дебиторская задолженность ЖКХ за II квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. Также там  «Известиям» сообщили, что кардинально улучшить ситуацию может разработанный ведомством законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям.

Чтобы в управляющих компаниях не задерживались собранные деньги, Минстрой разработал законопроект, исключающий их из цепочки оплаты за коммунальные ресурсы — на счета управляющих компаний будут попадать только деньги непосредственно за управление, а оплата за коммунальные ресурсы будет перечисляться напрямую ресурсоснабжающим организациям — водоканалам, тепловикам и другим поставщикам.
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