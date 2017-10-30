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США оповестили Россию о начале учения ядерных сил "Глобальный гром"

Опубликовано 30.10.17 10:50 США оповестили Россию о начале учения ядерных сил "Глобальный гром"

В Госдуме уже отреагировали на начало Америкой глобальных ядерных учений.

Стратегическое командование Вооружённых сил США (STRATCOM) объявило о начале масштабных учений ядерных сил «Глобальный гром». Вашингтон заранее уведомил Москву о проведении манёвров, как того требует соглашение о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III.

Как передает RT, в ходе командно-штабной и полевой тренировки личного состава будет проведена проверка подразделений во всех зонах ответственности STRATCOM и дана оценка их общей оперативной ужшкммт готовности.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир, Штаты заранее предупредили об этом Россию, как того требует двустороннее соглашение. Он пояснил, что, к примеру, Китай, у которого также есть ядерное оружие, не проинформировали о маневрах, поскольку у Вашингтона нет с Пекином соглашения, которое требует такого уведомления.

Говоря о предстоящих учебных военных действиях, представитель STRATCOM напомнил, что Global Thunder проводятся ежегодно.

США, проводя учения ядерных сил, пытаются показать свои военные возможности после удачно проведённых российских учений, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Мы провели за последнее время не одни учения, и они показали готовность наших Вооруженных сил к отражению любой агрессии, и это видел весь мир. Американцы, очевидно, в ответ хотят показать свои силы. В каком они состоянии, не знаю, посмотрим", — заявил Чепа.

При этом, по мнению депутата, эти учения вряд ли продемонстрируют что-то такое, что могло бы изменить военную ситуацию сил в мире.
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