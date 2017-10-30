Выходные в ноябре 2017: как отдыхаем, рассказали СМИ

Ноябрьские праздники в 2017 году, как отдыхаем: стало известно, сколько выходных дней ждут россиян в честь празднования Дня народного единства.

Как отдыхаем в ноябре 2017 года в России, последние новости

Сразу три выходных дня подряд ожидают россиян в конце недели в связи с празднованием Дня народного единства. Так, по случаю государственного торжества нам предстоит отдыхать 4, 5 и 6 ноября 2017 года, а рабочий день 3 ноября сокращается на один час как предпраздничный.

Выходить на работу нужно будет 7 ноября, при этом получается, что следующая рабочая неделя будет ужшкммт четырехдневной.

День народного единства отмечается 4 ноября. Он стал праздничным в 2005 году. Эта дата приурочена к событиям осени 1612 года, когда народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским изгнало из Москвы польские войска, что стало одним из этапов окончания Смутного времени.

Эти длинные выходные станут последними для россиян в 2017 году. В следующий раз удлиненный уик-энд ждет нас по случаю празднования Нового года.