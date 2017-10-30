Судью КХЛ жестоко избили в аэропорту Шереметьево

Судью КХЛ нашли с пробитой головой в Шереметьеве. Выяснилось, что он приставал к девушкам.

Судью Континентальной хоккейной лиги (НХЛ) Павла Комарова, которого обнаружили без сознания в автобусе в аэропорту Шереметьево, избил пассажир эконом‐класса. Пострадавшего обнаружил на полу автобуса водитель после того, как выгрузил пассажиров возле самолёта. Об этом сообщил Telegram‐канал Mash со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Комаров лежал на полу автобуса в глубоко бессознательном состоянии. Очевидцы произошедшего были опрошены сразу. Все они дали одинаковые ужшкммт показания: пассажир был очень сильно пьян, приставал к женщинам, у него возник конфликт с одним из мужчин.

Имя того, кто ударил Комарова, было названо сразу. Это пассажир эконом-класса. Он, якобы, вступился за девушку, к которой приставал пьяный мужчина. После удара в челюсть Павел упал на пол с высоты собственного роста и сильно ударился головой. Сейчас рефери находится в больнице в состоянии комы.

Денис Скворцов пока не задержан. Он улетел в Нижний Новгород, но все его данные известны полиции и скрываться он, во всяком случае пока, не намерен.

Впрочем, в пресс-службе Шереметьево вариант с дракой не рассматривают.

"Это было в пятницу днем. Комаров выходил из автобуса вместе с остальными пассажирами. Он был нетрезв, упал лицом об асфальт. Его госпитализировали. Пришел в себя от алкогольного опьянения через два часа", – сообщили в аэропорту каналу "Россия 24".

В травматологии Химкинской больницы подтвердили, что в пятницу пациент Павел Комаров, действительно, к ним поступал. Однако на данный момент в больнице его уже нет, что означает его выписку. "Сейчас его в списках нет, он у нас уже не лежит", — рассказали в травматологии.