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"Всероссийское кощунство": Чаплин проклял россиян из-за "Матильды"

Опубликовано 30.10.17 07:41 "Всероссийское кощунство": Чаплин проклял россиян из-за "Матильды"

Ранее протоиерей выступил резко против выхода на экраны фильма Алексея Учителя.

Экс-официальный представитель РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что выход на экраны фильма Алексея Учителя "Матильда" является "всероссийским кощунством". По его словам, на всех причастных к съемкам и прокату картины, а также на зрителей и тех, кто не воспрепятствовал появлению киноленты в прокате, падет проклятие.

"Проклятие божие да падет на всех, кто одобрил его распространение по стране. Проклятие божие да падет на всех нас, на ужшкммт весь наш народ, который это кощунство не остановил. Пусть ваш наглый и самодовольный смех сменится горькими слезами. Пусть ваши киношные наряды сменятся трауром", - сказал Всеволод Чаплин в своем видеообращении.

Протоиерей стал одним из тех, кто выступил резко против выхода на экраны "Матильды", наряду с депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской. В минувшем июле священнослужитель предложил запретить "Матильду", которая, по его словам, представляет собой акт "ритуального цареубийства" и понижает шансы нашей страны выстоять в грядущей Третьей мировой войне.
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