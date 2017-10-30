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В США усыпили привезенного из России амурского тигра Мартина

Опубликовано 30.10.17 07:31 В США усыпили привезенного из России амурского тигра Мартина

У животного была обнаружена страшная болезнь.

В зоопарке города Денвера, штат Колорадо, США, был усыплен трехлетний амурский тигр Мартин, привезенный в Штаты из России. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, у хищника была диагностирована агрессивная форма лейкемии.

Специалисты выявили признаки болезни у животного 22 октября, когда заметили снижение подвижности и отсутствие аппетита у тигра. Мартину было проведено переливание крови от другого тигра из зоопарка Николая, но эти меры не ужшкммт помогли. 27 октября ветеринары диагностировали терминальную стадию рака и приняли решение об усыплении хищника, собрав перед этим репродуктивный материал для возможного использования в будущем.

"Потеря такого молодого и великолепного животного - это разрушительное событие для всей нашей команды", - отметил ветеринар зоопарка по имени Скотт Ларсен.

В привезенной из Москвы медицинской карте Мартина не было указано каких-либо записей о наличии у него таких серьезных проблем со здоровьем. Проведенные перед отправкой в США тесты показали хороший результат.

Тигр Мартин появился на свет в Московском зоопарке в июне 2014 года. В Денвер его доставили в июле 2017-го. Хищник находился на  акклиматизации, и пока его не представили посетителям.
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