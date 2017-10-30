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В Североморске обнаружили мертвой семью военнослужащего

Опубликовано 30.10.17 06:54 В Североморске обнаружили мертвой семью военнослужащего

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

В Североморске Мурманской области в одной из квартир жилого дома обнаружена мертвой семья военнослужащего. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в СКР региона.

"По предварительной информации, обнаружены тела мужчины, военнослужащего, его супруги и ребенка. Отрабатывается версия, что мужчина сначала застрелил родных, а затем покончил с собой", - цитирует агентство собеседника.

Он отметил, что накануне глава семейства не вышел на службу.

Спустя ужшкммт некоторое время выяснилось, что обнаруженный мертвым вместе с матерью и ее мужем-военным семилетний ребенок не приходился родным сыном погибшему.

По словам отца мальчика, его бывашая жена познакомилась с военнослужащим по контракту в Сети и переехала к нему в Североморск из Саратова. Пара сыграла свадьбу полгода назад.

"Она была детским психологом и всю жизнь проработала воспитателем детского сада. Ее все любили, и она была очень хорошим и порядочным человеком. А Дмитрий был самым доброжелательным и умным мальчиком", - приводит слова мужчины Regnum.

По факту случившегося проводится расследование. Другие детали трагедии не уточняются.
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