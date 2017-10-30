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В рассекреченных архивах ЦРУ нашли фотографию, опровергающую гибель Гитлера

Опубликовано 30.10.17 06:42 В рассекреченных архивах ЦРУ нашли фотографию, опровергающую гибель Гитлера

Спустя 10 лет после окончания Второй Мировой войны, Гитлера якобы видели в Боливии.

Главу Третьего рейха Адольфа Гитлера видели живым в Боливии через 10 лет после окончания Второй мировой войны. Соответствующие донесения одного из латиноамериканских агентов, работавшего под кодовым именем Цимелоди-3 (CIMELODY-3), были обнаружены в рассекреченных архивах ЦРУ. Отмечается, что сотрудник спецслужб представил косвенные подтверждения тому, что нацистский лидер мог остаться в живых.

Согласно документам архива, агент зафиксировал свидетельства экс-рядового СС Филиппа Ситроена, который якобы каждый месяц встречался ужшкммт с бывшим фюрером в Боливии. При этом сам Ситроен работал в Королевской голландской пароходной компании и приблизительно раз в месяц отправлялся в командировки из венесуэльской Маракайбо в Колумбию.

"Известия" со ссылкой на западыне СМИ пишут о том, что Цимелоди-3 общался с информатором с помощью посредника. Когда он затребовал прямые доказательства, то получил фотографию, на которой был заснят Ситроен вместе с мужчиной, внещне напоминающем Гитлера. Кадр был сделан в боливийском городе Тунха в 1954 году. Полученная улика была переслана агентом в штаб-квартиру ЦРУ.

Источник утверждает, что в 1955 году этот мужчина уехал из Боливии в Аргентину. 

По официальным данным, Адольф Гитлер покончил с собой во время штурма Берлина Красной армией. Останки нацистского лидера нашли советские военные, после чего были опознаны лечащими врачами фюрера.
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