Главу Третьего рейха Адольфа Гитлера видели живым в Боливии через 10 лет после окончания Второй мировой войны. Соответствующие донесения одного из латиноамериканских агентов, работавшего под кодовым именем Цимелоди-3 (CIMELODY-3), были обнаружены в рассекреченных архивах ЦРУ. Отмечается, что сотрудник спецслужб представил косвенные подтверждения тому, что нацистский лидер мог остаться в живых.

Согласно документам архива, агент зафиксировал свидетельства экс-рядового СС Филиппа Ситроена, который якобы каждый месяц встречался ужшкммт с бывшим фюрером в Боливии. При этом сам Ситроен работал в Королевской голландской пароходной компании и приблизительно раз в месяц отправлялся в командировки из венесуэльской Маракайбо в Колумбию.

