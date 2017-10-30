Какой сегодня праздник: 30 октября отмечается церковный праздник Осия Колесник

Сегодня, 30 октября 2017, также празднуют День памяти жертв политических репрессий, День основания ВМФ России и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 30 октября 2017: Осия Колесник

30 октября 2017 года отмечается народный праздник Осия Колесник. Церковь в этот день вспоминает ветхозаветного святого пророка Осии, входящего в число 12-ти малых пророков.

По преданию, святой жил и проповедовал в Израильском царстве в IX веке до нашей эры, во времена правления Иеровоама II. В те года среди евреев было распространено идолопоклонничество, с которым Осия и боролся, наставляя их на путь праведный и христианское служение.

Однако ужшкммт проповедник не смог наладить мир в своей семье: его жена была распутна. В один из дней она решила оставить мужа и покинула дом. Это еще больше побудило Осию к донесению до евреев необходимости обращения в истинную веру и покаяния.

На Осия простые люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от телег на зиму, они осматривали их и при необходимости чинили.

На Руси колесо всегда считалось оберегом от злых духов. Этот символ солнца часто использовали в проведении различных обрядов. Например, если человека укусила змея, то для его спасения (помимо применения трав) промывали место укуса водой, которую затем пропускали через колесо.

По приметам, если в этот день домашние животные крепко спят, то скоро наступит тепло, а если кукушка села на сухое дерево и начала куковать – быть морозу.

День памяти жертв политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Дата была установлена соответствующим Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 г. № 1763/1-1. Документ ратифицировал первый заместитель председателя ВС РСФСР Р.И. Хасбулатов. В 2017 году событие справляют на официальном уровне 27-й раз.

Какой сегодня праздник, 30 октября6 День инженера-механика в России

Традиционно 30 октября отмечается День инженера-механика. Праздник берет начало в 1854 году, когда в Российском императорском флоте был образован Корпус инженеров-механиков. Инициатором его создания стал морской министр Александр Меншиков. В советские времена торжества проходили на неформальном уровне, в среде служащих. Традиция сохранилась в России после распада СССР. В 1996 году Главнокомандующий Военно-Морского Флота РФ издал Приказ о чествовании инженеров-механиков на флоте. Документ стал данью уважения к профессии и выразил стремление повысить ее престижность.

День основания Российского военно-морского флота

В 1696 году 30 октября по приказу Петра Первого был выдан указ о праздновании Дня основания Российского военно-морского флота. Данный указ был принят Боярской Думой. Несколько лет тому назад, в России начали строить военные корабли. Строительство судов проходило в Воронеже, в Архангельске и на Ладоге. В свою очередь были созданы Балтийский и Азовский флоты.

Кто празднует именины 30 октября 2017 года?

Юлиан, Анатолий, Кузьму, Иосиф, Андрей, Сергей, Александр, Антон, Леонтий

Что произошло 30 октября в истории?

1653 год – В России вышел указ об отмене смертной казни для воров и разбойников

1696 год – По представлению Петра Первого Боярской Думой было принято постановление «Морским судам быть»

1888 год – На шариковую ручку получен первый патент

1905 год – Николаем Вторым подписан Манифест «Об усовершенствовании Государтсвенного порядка»

1941 год – Началась героическая оборона Севастополя (1941-1942)

1967 год – Впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей

1990 год – В Москве открыли памятник жертвам политический репрессий

Кто родился 30 октября из знаменитостей?