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"Зенит" - "Локомотив": счет 0:3, обзор матча от 29.10.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 29.10.17 19:37 "Зенит" - "Локомотив": счет 0:3, обзор матча от 29.10.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

29 октября в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» крупно проиграл на своем поле столичному «Локомотиву» со счетом 0:3.

"Зенит" - "Локомотив": счет 0:3 сделал железнодорожников единоличным лидером РФПЛ

В центральном матче 15-го тура петербургский "Зенит" на своем поле принимал одного из лидеров чемпионата России по футболу столичный "Локомотив". Матч, состоявшийся 29 октября на стадионе "Санкт-Петербург", завершился победой железнодорожников со счетом 3:0.

"Зенит" - "Локомотив": обзор матча

Героем матча стал перуанский защитник "Локо" Джефферсон Фарфан На 58-й минуте перуанец сумел сыграть на опережение, выскочив на рандеву с Луневым и отправив мяч уже в пустые ужшкммт ворота.

Он же на 69-й минуте мощным ударом из-за штрафной оформил дубль.

А на 77-й минуте Алексей Миранчук с передачи все того же Фарфана сделал счет разгромным.

Таким образом, «Зенит» потерпел второе поражение в текущем сезоне РФПЛ. В матче 13-го тура подопечные Роберто Манчини проиграли также на своем поле тульскому «Арсеналу» (0:1).

После этой победы над своим ближайшим соперником «Локомотив» набрал 32 очка и стал единоличным лидером в турнирной таблице РФПЛ. «Зенит» (29) располагается на второй строчке.

"Зенит" - "Локомотив", счет 0:3. ВИДЕО голов
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