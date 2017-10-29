"Зенит" - "Локомотив" 29 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Зенит" - "Локомотив" 29 октября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

29 октября 2017 года санкт-петербургский "Зенит" принимает на поле своего стадиона московский "Локомотив" в матче 15-го тура Чемпионата России. Начало в 16:30 мск.

"Зенит" - "Локомотив" 29 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире матч "Зенит" - "Локомотив" 29 октября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом сражения онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 15:45 мск.

"Зенит" - "Локомотив" 29 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Зенит" - "Локомотив" 29 октября 2017: перед матчем

В это воскресенье состоится битва между лидерами нынешнего розыгрыша РФПЛ - идущий вторым с 29 баллами "Зенит" примет лидера Чемпионата России - московский "Локомотив", который, к слову, по итогам ужшкммт предыдущих матчей заработал также 29 очков.

Ранее хозяева сыграл вничью с "Анжи" (2:0), потерпел поражение от "Арсенала" (0:1) и провел безрезультативный поединок с ЦСКА.

"Локомотив" одолел "Динамо" (3:0), проиграл "Уфе" (0:1) и благополучно обошел "Краснодар" (2:0).

Ранее "Зенит" и "Локомотив" встречались на поле в минувшем мае, в матче 30-го тура прошлого сезона РФПЛ. Тот поединок закончился победой питерцев со счетом 2:0.

"Локомотив" - "Зенит" 0:2 ВИДЕО голов

По мнению полузащитника "Локомотива" Владислава Игнатьева, "Зенит" можно и нужно обыгрывать.

"Петербургское «Динамо» в Кубке смело играло с "Зенитом", тульский "Арсенал" приехал и выиграл со счётом 1:0. Эту команду можно и нужно обыгрывать. Главное - не бояться и быть уверенным в себе, доказывать, что ты действительно можешь это сделать", - отметил он.

Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме заявил, что его клуб сделает все возможное для того, чтобы остаться на вершине чемпионата.

"Знаете, сколько я уже в „Локомотиве“? Много лет! И каждый сезон мы хотим бороться за победу, но не всегда получается. В каких-то сезонах были близки, в каких-то — не очень. Сейчас мы на вершине, и все понимают, что можно реально бороться за лидерство. Сделаем всё, чтобы остаться на том же месте и в конце сезона. "Зенит" ассоциируется с мощной трансферной кампанией каждый год, поэтому их всегда считают фаворитами. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу. Дзюба и Кокорин - разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет "Зенит". Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной. Кто круче – Паредес или Фернандеш? Фернандеш! Никаких сомнений", - отметил он.

"Зенит" - "Локомотив" 29 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают питерский клуб однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу "Зенита" в среднем с коэффициентом 1,7, на ничью - 4,5, на успех "Локомотива" - 6,00.

"Зенит" - "Локомотив" 29 октября 2017: купить билеты

Билеты на матч "Зенит" - "Локомотив" 29 октября 2017 остаются в наличии. На текущий момент стоимость самых дешевых билетов составляет 2600 рублей. Их можно купить в кассах стадиона "Санкт-Петербург" или с помощью ряда сервисов онлайн.