 
TOP 10

1 Мать умершей в Шанхае 14-летней модели из Перми назвала причину трагедии

2 Со шведского острова спасли россиянина, выложившего слово HELP с помощью мха

3 Диана Шурыгина встретилась с героиней скандального секс-видео из Нижнего Новгорода

4 Соловьев обвинил Венедиктова в травле журналистов ВГТРК

5 Смертельную битву осы и пчелы сняли на ВИДЕО

6 В США женщина оставила шестилетнюю дочь в такси, а сама ушла грабить банк

7 Минобороны показало видео с возможностями современного Су-30СМ

8 Розенбаум спел хит Бузовой и песню "Вите надо выйти" в гостях у Урганта

9 В Кемеровской области погиб известный стример World of Tanks

10 В КНДР прошла массовая учебная эвакуация населения

Новости наших партнеров

В Кемеровской области погиб известный стример World of Tanks

Опубликовано 29.10.17 12:02 В Кемеровской области погиб известный стример World of Tanks

СМИ выяснили причину смерти Сергея Аксенова.

Известный российский стример игры World of Tanks Сергей Аксенов погиб от кровопотери. Трагедия произошла в городе Юрга Кемеровской области. По информации игровых порталов, видеоблогер решил отметить победу в бою и принял большую дозу алкоголя. Когда мужчина встал на ноги, он пошатнулся и рухнул прямо на стеклянный шкаф, осколки которого порезали его артерию.

Game2Day сообщает, что на место происшествия прибыла карета "скорой помощи", врачам ужшкммт которой оставалось лишь констатировать смерть.

В игровом мире Сергея Аксенова знали как "Сергея Анатольевича" или "Лучшего танкового командира". Он мечтал достигнуть статистики в 50% в своем аккаунте.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на его смерть. Многие решили поглумиться над уходом из жизни игрока.

"А можно мне его аккаунт в танках забрать? Он ведь ему не нужен теперь", - пишут пользователи.

"Дак давайте же почтим Серегу и когда-нибудь увидев на столе Путинку, вспомним его и больше никогда не забудем", - отмечают другие.
Другие материалы по этой теме

В Финляндии поезд протаранил БТР: погибли четыре человека

Украинские СМИ сообщили об убийстве "девушки Гиви" в Донецке

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга