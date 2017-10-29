В Кемеровской области погиб известный стример World of Tanks

СМИ выяснили причину смерти Сергея Аксенова.

Известный российский стример игры World of Tanks Сергей Аксенов погиб от кровопотери. Трагедия произошла в городе Юрга Кемеровской области. По информации игровых порталов, видеоблогер решил отметить победу в бою и принял большую дозу алкоголя. Когда мужчина встал на ноги, он пошатнулся и рухнул прямо на стеклянный шкаф, осколки которого порезали его артерию.

Game2Day сообщает, что на место происшествия прибыла карета "скорой помощи", врачам ужшкммт которой оставалось лишь констатировать смерть.

В игровом мире Сергея Аксенова знали как "Сергея Анатольевича" или "Лучшего танкового командира". Он мечтал достигнуть статистики в 50% в своем аккаунте.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на его смерть. Многие решили поглумиться над уходом из жизни игрока.

"А можно мне его аккаунт в танках забрать? Он ведь ему не нужен теперь", - пишут пользователи.

"Дак давайте же почтим Серегу и когда-нибудь увидев на столе Путинку, вспомним его и больше никогда не забудем", - отмечают другие.