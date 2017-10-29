Какой сегодня праздник: 29 октября отмечается церковный праздник Лонгин Сотник

Сегодня, 29 октября 2017, также празднуют День вневедомственной охраны, День автомобилиста и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 29 октября 2017: Лонгин Сотник

29 октября 2017 года Церковь вспоминает троих Лонгинов -Сотника, Печерского привратника и Яренгского. В народе эту дату называют Днем зрения из-за того, что первый святой был исцелен от катаракты во время смерти Христа.

По преданию, Лонгин Сотник родился в селении Ардалес в Каппадокии. Став римским воином, он нес службу в Иудеи под началом Понтия Пилата и возглавлял один из многочисленных отрядов.

На момент казни Иисуса Христа ужшкммт стоял на страже у подножия Креста, и именно он пронзил его бок копьем. В последние минуты жизни земного Спасителя Лонгин и несколько воинов узрели знамения, беды и несчастья, которые ожидает народ после смерти Христа, уверовали в него и подтвердили это всенародно. Согласно церковным преданиям, Сотник был поражен катарактой, а брызнувшая и попавшая на глаза кровь Господа Бога исцелила его.

Лонгин вместе с другими воинами вернулся в родной город и начал проповедовать. По приказу прокуратора П. Пилата они были схвачены и казнены путем отрубания головы. Голову Сотника принесли в Иерусалим, чтобы прокуратор мог убедиться в его смерти. После этого она была выброшена за стены города.

Проходившая мимо слепая женщина нашла ее, предала земле, согласно христианских обычаев, и тотчас же прозрела. Случившееся чудо вдохнуло в народ веру о том, что обращенные мольбы мученику Лонгину Сотнику способны помочь в исцелении от глазных болезней.

Второй святой Лонгин, вратарь Печерский обладал даром прозорливости. После смерти был погребен в Дальних пещерах.

Лонгин Яренгский был иноком Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря. Жил в XVI веке. Утонул в Белом море во время поездки в Тверскую землю по монастырским делам.

На Руси в этот день умывались холодной водой. Также было принято выносить на улицу зимнюю одежду. Считалось, что свет обладает целебной силой и, пропитавшись теплом, одежда будет согревать и лечить тело всю зиму.

По приметам, если в этот день начнет лить дождь, то недолго осталось и до зимы.

Если на Лонгина Сотника дует северный ветер - это сулит хорошую погоду еще на несколько дней.

Гусь в этот день поджимает одну лапу – ударит мороз.

Если на ночном небе звезды и луна будут тусклыми и мутными, то не за горами дождь и снег.

Если в этот день солнце скрывается в облаках, словно его покрыл туман, то будет ненастье.

Какой сегодня праздник, 29 октября: День вневедомственной охраны в России

В России 29 октября отмечается День вневедомственной охраны. Этот праздник не закреплен на официальном уровне в перечне памятных дат Российской Федерации. В мероприятиях участвуют все, кто имеет отношение к структурам вневедомственной охраны: сторожевая, военизированная служба, диспетчеры, технический и вспомогательный персонал.

Обычай чествования работников вневедомственной охраны берет начало в советские времена. 29 октября 1952 года Совет Министров создал службу, которая защищала объекты народного хозяйства, правительственные здания и учреждения. День формирования этих подразделений стал одновременно и профессиональным праздником для их личного состава.

День автомобилиста (день водителя)

В последнее воскресенье октября в России, на Украине и в Белоруссии отмечается День автомобилиста. В этом году он выпадает на 29 октября. Праздник отмечают водители рейсовых маршрутов, обслуживающий и ремонтный персонал предприятий-перевозчиков, работники, инженеры и конструкторы автозаводов, фабрик по изготовлению запасных частей и комплектующих. К торжествам присоединяются преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений, жители населенных пунктов, для которых изготовление колесной техники является градообразующей отраслью.

Всемирный день борьбы с инсультом

Всемирный день борьбы с инсультом ежегодно проходит 29 октября, начиная с 2006 года. Начало кампании по профилактике инсульта было положено в 2004 году, когда ВОЗ приравняла данное заболевание к масштабной эпидемии со всеми вытекающими последствиями. В связи с этим в 2006 году была образована Всемирная организация по борьбе с инсультом и учрежден этот праздник.

Международный день псориаза

Международный день псориаза отмечается ежегодно 29 октября, начиная с 2004 года. Он был учрежден по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза. Россия присоединяется к празднованию события.

День военного финансиста Украины

Каждый год 29 октября в Украине отмечают «День военного финансиста». Данный праздник учредили в 1999 году по приказу министра обороны Украины. Основная задача перед военнослужащими считается выведение денежного обеспечения военнослужащих всех родов войск на достойный уровень. Они обязаны создать благоприятные условия для своевременной выплаты им зарплаты.

День Республики в Турции

В память о провозглашении Турецкой республики, ежегодно 29 октября в Турции отмечают «День Республики». В 1923 году 29 октября были внесены поправки в Конституцию Турции. В результате чего, распалась Османская империя. Вследствие данного факта образовалась Турецкая Республика.

День принятия Конституции Сербии

Одним из важных и главных событий в Сербии считается день принятия Конституции. Ежегодно 29 октября все жители Сербии с гордостью отмечают этот праздник. В 2006 году 30 октября на чрезвычайном заседании был провозглашен проект принятия новой Конституции. Новую Конституцию, официально провозгласили в 2006 году восьмого ноября.

Кто празднует именины 29 октября 2017 года?

Евгений, Георгий, Алексей, Иван, Кузьма, Терентий, Леонтий

Что произошло 29 октября в истории?

1611 год – В Варшаве поляками устроено празднование по случаю «окончательной» победы над Московией

1918 год – День рождения комсомола

1922 год – В Москве открылся Театр революции (сегодня- Московский академический театр имени Вл.Маяковского)

1929 год – «Черный вторник» на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций

1944 год – Началась Будапештская наступательная операция советских войск

1998 год – В космический полет отправился семидесяти семи летний астронавт Джон Гленн

Кто родился 29 октября из знаменитостей?