Нибиру спровоцирует землетрясение в Европе – оно уничтожит страны и людей: уфологи назвали точную дату апокалипсиса.

Конец света 2017: Нибиру уничтожит всю Европу – уфологи назвали точную дату уничтожения стран ЕС

Нибиру убьет всю Европу – точную дату уничтожения Европы озвучили ученые. По словам конспирологов, мифическая планета Нибиру во второй половине ноября запустит на Земле процесс движения литосферных плит, результатом чего станут мощнейшие землетрясения на Европейском континенте, отголоски которых будут ощущать даже жители Великобритании, пишет "Территория новостей".

Как говорится ужшкммт в предсказании на сайте Planetxnews.com, "глобальная сейсмическая активность достигнет своего пика в последние две недели ноября 2017 года".

Конспирологи рассказали, как именно Нибиру убьет страны Европы

По мнению лидера исследования под названием "Проект "Черная звезда" Терраля Крофта, уже скоро гравитация Нибиру начнет оказывать сильнейшее воздействие на линию разлома, тянущуюся от Индонезии до Гибралтара, и тем самым спровоцирует ряд мощнейших землетрясений и увеличение вулканической активности преимущественно во Франции и Италии.

"Прогнозируемое событие назначено на 19 ноября, когда Земля пройдет за Солнцем относительно "Черной звезды" [Нибиру]", - утверждает Крофт.

Конспирологи считают, что планета Икс является коричневым карликом – этот субзвездный объект не сумел превратиться в звезду. Его главное отличие – это неспособность к выделению тепла и света, поэтому Нибиру невозможно заметить на небосводе.

