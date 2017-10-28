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Жириновский устроил скандал в прямом эфире на шоу Соловьева, обматерив Затулина (ВИДЕО)

Опубликовано 28.10.17 11:34 Жириновский устроил скандал в прямом эфире на шоу Соловьева, обматерив Затулина (ВИДЕО)

Видео скандала с Жириновским размещено на YouTube-канале «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Жириновский устроил скандал на шоу Соловьева: видео прямого эфира попало в Сеть

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» вербально атаковал другого гостя передачи, депутата Госдумы от «Единой России» Константина Затулина, передает Лента.ру.

Затулин припомнил Жириновскому якобы высказанное им в 1993 году обещание обеспечить «каждой бабе — по мужику, каждому мужику — по бутылке водки».

Жириновский в ответ пообещал дать единороссу «по морде перед всей страной».

«Никогда этого не было! Затулин, не ужшкммт лгите! Вы — лжец и подлец! Никогда! Покажите это все! Покажите!» — кричал Жириновский.

«Подлая грязная свинья! Я никогда этого не говорил! Это специально сделали, чтобы опустить ЛДПР и меня», — добавил политик.

Жириновский несколько раз предпринимал попытки приблизиться к Затулину, однако, они всякий раз пресекались ведущим Владимиром Соловьевым, который, в свою очередь, отметил, что лозунг, упомянутый оппонентом Жириновского, «красивый».

Видео размещено на YouTube-канале «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Скандал с Жириновским на шоу Соловьева. ВИДЕО
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