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На соевом поле в Италии появился огромный портрет Ким Чен Ына

Опубликовано 28.10.17 11:10 На соевом поле в Италии появился огромный портрет Ким Чен Ына

Фермер Дарио Гамбарин из итальянской провинции Верона украсил своё поле огромным портретом лидера КНДР Ким Чен Ына.

Известный своими рисунками на полях итальянский фермер-художник Дарио Гамбарин создал новый шедевр: с помощью трактора и плуга он изобразил портрет Ким Чен Ына с подписью «Опасность» (Danger). Над головой северокорейского лидера – две ракеты, пишет "Комсомолка".

 

Площадь портрета превышает 20 тысяч квадратных метров: в длину он более 200 м, в ширину – около ста. По словам самого итальянца, его очень беспокоит нынешняя напряженность между Северной Кореей и Соединенными Штатами. Как пояснил Гамбарин местному ужшкммт изданию L'Arena, его новая работа выражает желание решить эту проблему дипломатическим путем как можно скорее.

 

Автор рассказал, что у него ушло порядка 5–6 часов на создание портрета. "Ким Чен Ын проводит ядерные испытания, которые несут большую опасность. Еще есть Дональд Трамп, который будучи сильной личностью тоже не может ему уступить. Но они ведут игру с человеческой землей: хватит одной бомбы, и мы вступим в ядерную войну", - сказал Дарио Гамбарин, его цитирует телеканал "360".

Наряду с трактором художник использовал несколько флажков, чтобы отмечать свой маршрут и не заблудиться.
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