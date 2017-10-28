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В США выдвинули первые обвинения по делу о "вмешательстве России" в выборы

Опубликовано 28.10.17 10:58 В США выдвинули первые обвинения по делу о "вмешательстве России" в выборы

Спецпрокурор по делу о «вмешательстве РФ» в выборы в США и предполагаемых связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией Роберт Мюллер выдвинул первые обвинения.

Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в выборы в США Роберт Мюллер выдвинул первые обвинения, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на CNN и знакомые с ситуацией источники. Собеседники телеканала не раскрыли детали обвинений, но отметили, что они могут быть связаны с финансовыми преступлениями.

По данным телеканала, детали могут быть обнародованы в начале следующей недели. Уточняется, что сейчас не известно, против одного или нескольких фигурантов ужшкммт будут выдвинуты обвинения. Представитель офиса спецпрокурора отказался от комментариев.

В числе фигурантов расследования числятся Джаред Кушнер, Дональд Трамп-младший и Пол Манафорт.

Спецпрокурор ведет разбирательство по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США. Он также расследует приписываемый команде президента США Дональда Трампа сговор с Россией, обстоятельства увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР, источники финансирования так называемого досье с компроматом на главу государства. На текущей неделе к этому списку добавилась урановая сделка между Вашингтоном и Москвой времен администрации Барака Обамы, уточняет ТАСС.

В настоящее время в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в американские выборы разбирательства проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.
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