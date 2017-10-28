Иван Ургант снял видеопародию на интервью Собчак Дудю

Телеведущий Иван Ургант снова спародировал Ксению Собчак, объявившую о намерении баллотироваться в президенты.

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант снял пародию на интервью Юрию Дудю журналистки Ксении Собчак, которая ранее заявила о планах участвовать в президентских выборах. Видео пародийного интервью выложено на YouTube-канале «Вечернего Урганта».

В интервью Дудю Собчак отметила, что она — первая женщина, которую тот позвал в свою программу. Переодетый в женщину Ургант заявляет, что он — «первый мужчина, переодетый в женщину», который попал на передачу Дудя, передает "Дождь".

Ургант также сообщил о планах приготовить «очень большую кулебяку», которую он планирует «съесть один».

Иван Ургант обвиняет Юрия Дудя ужшкммт в сексизме, потому что он «первый мужчина, переодетый в женщину, которого тот пригласил на программу», заявляет, что «в журналистике самое главное не журналистика, а журнал», и свою политическую программу, отвечая на вопросы о трех главных претензиях к Путину, отмечает URA.ru.

«Я не буду сейчас отвечать. Не потому, что мне нечего сказать. Я последние три года как журналист готовил очень большую кулебяку, которую хочу приготовить и съесть. Один. И вот тогда я может быть отвечу на твой вопрос. Но чтобы приготовить эту кулебяку, мне, как и любому другому гражданину РФ нужен противень. Поэтому я — Иван Ургант, кандидат-противень», — заверил он.