Зюганов осудил идею Собчак вынести тело Ленина из Мавзолея

Ксения Собчак предложила убрать "труп Ленина" с Красной площади. Об этом она заявила сегодня на встрече с жителями Екатеринбурга.

Телеведущая Ксения Собчак выступила с предложением убрать тело Владимира Ленина с Красной площади, объяснив это показателем «средневековья» в России, передает "5 канал".

«Я считаю — то, средневековье, в которое мы сейчас проваливаемся. Это, в том числе, потому, что в 21 веке у нас на главной площади страны лежит труп человека. Поэтому труп Ленина нужно убрать с Красной площади», — заявила она.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с RT уже прокомментировал предложение телеведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. По его словам, накануне 100-летия Октябрьской ужшкммт революции выступать с такими заявлениями — провокация.

«Трагично для страны, когда появляются Ксении и им подобные, которые не уважают волю великой страны», — сказал он.

Зюганов также напомнил, что Собчак далеко не первый человек, высказавший подобное предложение. По его мнению, поддерживающие эту инициативу люди не уважают своих предков.

«К несчастью, появляются малограмотные люди, которые вносят предложение в канун великого праздника. Кроме безобразия и хамства я в этом ничего не вижу. Они не уважают ни свою страну, ни своих предков. Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала, что Россия — «страна генетического отребья», то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади. Но кто туда полезет с грязными руками и в нетрезвом виде, мы их оттуда погоним», — подчеркнул политик.