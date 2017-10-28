Какой сегодня праздник: 28 октября отмечается церковный праздник Ефимий Осенний

Сегодня, 28 октября 2017, также празднуют День Бабушек и Дедушек, Всероссийский день гимнастики и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 28 октября 2017: Ефимий Осенний

28 октября 2017 года отмечается народный праздник Ефимий Осенний. Церковь в этот день вспоминает святого Евфимия Солунского (имя при рождении – Никита).

По преданию, он родился в IX веке в простой христианской семье в Палестине. По воле родителей рано женился. В возрасте 18 лет он принять постриг и, оставив жену и дочь, явился в монастырь на гору Олимп, где был наречен Евфимием и отправлен в монастырь Писидион.

В 858 году Евфимий дал обет монаха и стал ужшкммт уединенно жить с отшельником Иосифом на горе Афон. В 863 г. он совершил подвиг столпничества. После смерти Иосифа вернулся в Салоники, восстановил разрушенный монастырь святого Андрея и создал монашескую общину. Позже основал женский монастырь, в который ушла часть его родственниц, следующих его проповеди.

В 889 году он направился в Палестину, где и умер.

В народе верили, что на Ефимия начинает проявляться нечистая сила, которая старается помешать женщинам во время домашней работы. Для спасения от напасти необходимо перекрестить и прочитать молитву святому Евфимию, но выгнать кикимору совсем можно только с приходом весны, совершив специальный обряд.

По приметам, если на Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывает облако, то не жди хорошую погоду.

Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода.

Если на чистом вечернем небе рядом с луной есть небольшие круги, то грянет мороз. Если эти круги будут красноватого цвета и неясной формы, то жди снегопада и ветреной погоды.

Какой сегодня праздник, 28 октября: День Бабушек и Дедушек

Традиционно 28 октября отмечается День бабушек и дедушек. Этот праздник не имеет утвержденной единой международной даты празднования. В Польше его разделили на две части: 21 января справляют День бабушек, а 22 января – День дедушек. В Италии празднования проходят в первое воскресенье октября. В Турции его объявили международным и проводят 8 февраля, перед Днем Святого Валентина. Во Франции в первое воскресенье марта отмечается только День бабушек.

Всероссийский день гимнастики

В последнюю субботу октября отмечается Всероссийский день гимнастики. В этом году он выпадает на 28 число. Событие не закреплено на официальном уровне - в перечне памятных дат РФ. Всероссийский день гимнастики 2017 года выпадает на 28 октября. Он не является общегосударственным выходным. Учредителем выступила Федерация спортивной и художественной гимнастики России в 1999 году.

День создания армейской авиации России

В России 28 октября отмечается День создания армейской авиации. В этот день в 1948 году в СССР было создано специальное подразделение – вертолетная эскадрилья, базой для которой послужило воинское подразделение в городе Серпухове (Московская область). Этот день и стал отправной датой в создании армейской авиации.

Международный день анимации

Международный день анимации отмечается ежегодно 28 октября. Это событие было учреждено в 2002 г. по ходатайству французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (АСИФА).В России к празднованию присоединились в 2007 году, посвятив премьеру этого дня памяти А. Татарского, режиссера-аниматора и автора мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и многих других.

Всемирный день дзюдо

С целью информирования общественности о моральных ценностях этого вида спорта в 2011 году Международная федерация дзюдо организовала Всемирный день дзюдо. Датой празднования было выбрано 28 октября – день рождения мастера боевых искусств и основателя школы Кодокан Дзигоро Кано.

День "Охи" на Кипре

Государственном праздником на Кипре считается "День Охи", отмечаемый каждый год 28 октября. В этот день, греческий премьер-министр отклонил ультиматум со стороны Италии и вступил во Вторую Мировую Войну. Этот день отмечается с огромным почтением на территории Кипра. Праздник одновременно отмечают в Греции. В этот день устраиваются военные парады. К этому дню, все государственные учреждения украшают национальными государственными флагами.

Кто празднует именины 28 октября 2017 года?

Лукьян, Семен, Афанасий, Дмитрий, Денис, Иван, Ефим

Что произошло 28 октября в истории?

1571 год – Царь Иван Четвертый Грозный обвенчался с Марфой Собакиной

1886 год – В Нью-Йорке состоялось официальное открытие Статуи Свободы

1922 год – Итальянские фашисты начали марш на Рим

Кто родился 28 октября из знаменитостей?