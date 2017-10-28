Александр Емельяненко ответил на письмо брата Федора

Ранее Федор Емельяненко опубликовал открытое письмо, в котором обвинил брата в предательстве людей, которые помогали в сложные минуты жизни.

Александр Емельяненко в интервью "Советскому спорту" заявил, что не удивлен письмом брата Федора, в котором тот обвиняет его во лжи. Спортсмен отметил, что своим открытым обращением «показал всю свою сущность».

"Обозвал меня Иудой. Если я Иуда, а он тогда кто? Иисус Христос? Раз уж мы решили общаться через "Советский спорт", то я могу сказать: мне есть, что ему ответить, и много чего про него мне ужшкммт известно. Но я считаю ниже своего достоинства лить на него грязь. Я знаю про него столько, сколько он о себе не знает. Про студенческие его годы, например, про армейскую его службу, но я про это молчу. Если ты косишь под праведника, так придерживайся этого, чтобы нимб над твоей головой не тускнел", -

заявил Александр, добавив, что Федор своими высказываниями показал "все свое нутро".

Стоит отметить, что в самом начале разговора Емельяненко младший сравнил обращение своего брата с мультфильмом "Простоквашено".

"А само письмо мне напомнило мультфильм «Простоквашино». Помните персонажей оттуда? Кот помойный, пес облезлый и дядя Федор писали письмо родителям из деревни. Вот его обращение примерно из этой серии. Ничего нового он про меня не сказал. Ничего такого, что могло бы кого-то шокировать или удивить, он тоже не представил", - сказал Александр.

Также Александр пояснил свою критику в адрес бывшего менеджера братьев Вадима Финкельштейна. По его словам, Финкельштейн, вложив деньги в Александра, полностью их отбил и получил хорошую прибыль.

"Финкельштейн, наверное, забыл, как я его познакомил с президентом Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым... После этого, турнир стал проводиться ежегодно. И Финкельштейн только на одном этом мероприятии отбил все деньги, которые в меня вкладывал", - пояснил Александр.

Кроме того Александр ответил на обвинения Федора в том, что у него никогда не был мастером спорта по дзюдо. В числе прочего, Федор обвинил старшего брата в неблагодарности к тренерам, которые ему в свое время помогали. Александр также не стал отрицать, чо у него были проблемы со спортивным режимом, при этом отметил, что у Федора есть свои скелеты в шкафу.