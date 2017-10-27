"Он что, спит в холодильнике?": Сташевский поразил поклонников внешним видом

Многие заметили, что со времён своей популярности певец практически не изменился, а ведь ему уже 43.

Российская певица Татьяна Овсиенко на своей странице в Instagram опубликовала фото из театра Российской Армии. На снимке рядом с певицей запечатлены артисты Шура (настоящее имя Александр Медведев) и Влад Сташевский.

Поклонники же были поражены внешним видом Сташевского, который, по их мнению, за почти двадцать лет 43-летний певец ничуть не изменился. Как выяснилось, кумира 90-х всё ещё помнят и любят, а его цветущий вид восхитил поклонниц.

"В отличной компании и на позитивной волне, прошли ужшкммт съёмки первой 1/2 финала "Высшей лиги КВН-2017". Получила массу удовольствия, море позитива и отличного настроения!!! До встречи в финале!", - гласит подпись к снимку.

Публикация от Tatiana Ovsienko (@ovsienko_tatiana) Окт 25 2017 в 8:25 PDT

Фото: "Инстаграм" Татьяна Овсиенко

"Он что, спит в холодильнике? Так прекрасно выглядит!", "Как будто и не было этих лет. Совсем не изменился Влад. Надеюсь, он счастлив" "Влад вообще не стареет, Татьяна тоже умница! Такое тело и лицо – результат серьёзной работы. Поздравляю Вас!" "Это Сташевский???" "Это Сташевский ? Такой стал ?"., - писали подписчики в комментариях к фото.

Напомним, что Влад Сташевский прославился в 1996 году, выпустив альбом "Влад-21". В этом же году он был признан лучшим певцом года и получил премию "Овация" в номинации "Шлягер-96" за песню "Позови меня в ночи".