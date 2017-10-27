 
TOP 10

1 Стала известна точная причина смерти Дмитрия Марьянова

2 В Москве задержали маньяка, проворачивавшего своих жертв через мясорубку

3 Путин лично запустил ядерную триаду РФ: Минобороны обнародовало видео

4 В США опубликовали 2,8 тысяч документов об убийстве Кеннеди

5 Эксперты: Минфин и Центробанк готовят "валютный голод"

6 США готовы ввести санкции против 39 структур России, включая Ростех и ФСБ

7 Огромный шар в небе напугал жителей Салехарда

8 Замглавы МВД подал в отставку из-за коррупционного скандала с подчиненными

9 В жилом доме в Балашихе случайно нашли собранную и готовую ко взрыву бомбу

10 Уфологи показали видео с летящим сквозь Солнце НЛО

Новости наших партнеров

"Он что, спит в холодильнике?": Сташевский поразил поклонников внешним видом

Опубликовано 27.10.17 20:03 "Он что, спит в холодильнике?": Сташевский поразил поклонников внешним видом

Многие заметили, что со времён своей популярности певец практически не изменился, а ведь ему уже 43.

Российская певица Татьяна Овсиенко на своей странице в Instagram опубликовала фото из театра Российской Армии. На снимке рядом с певицей запечатлены артисты Шура (настоящее имя Александр Медведев) и Влад Сташевский.

Поклонники же были поражены внешним видом Сташевского, который, по их мнению, за почти двадцать лет 43-летний певец ничуть не изменился. Как выяснилось, кумира 90-х всё ещё помнят и любят, а его цветущий вид восхитил поклонниц.

"В отличной компании и на позитивной волне, прошли ужшкммт съёмки первой 1/2 финала "Высшей лиги КВН-2017". Получила массу удовольствия, море позитива и отличного настроения!!! До встречи в финале!", - гласит подпись к снимку.

Фото: "Инстаграм" Татьяна Овсиенко

"Он что, спит в холодильнике? Так прекрасно выглядит!", "Как будто и не было этих лет. Совсем не изменился Влад. Надеюсь, он счастлив" "Влад вообще не стареет, Татьяна тоже умница! Такое тело и лицо – результат серьёзной работы. Поздравляю Вас!" "Это Сташевский???" "Это Сташевский ? Такой стал ?"., - писали подписчики в комментариях к фото.

Напомним, что Влад Сташевский прославился в 1996 году, выпустив альбом "Влад-21". В этом же году он был признан лучшим певцом года и получил премию "Овация" в номинации "Шлягер-96" за песню "Позови меня в ночи".
Другие материалы по этой теме

Певец Олег Газманов угодил в ДТП в Пермском крае

"Короля Instagram" осудили за трусость во время бойни в Лас-Вегасе

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга