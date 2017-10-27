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Каталония провозгласила независимость от Испании

Опубликовано 27.10.17 19:07 Каталония провозгласила независимость от Испании

Резолюция о независимости Каталонии состоит из 17 пунктов, которые затрагивают различные процессы по обретению независимости.

Парламент Каталонии в ходе тайного голосования одобрил резолюцию о провозглашении независимости от Испании.

Согласно принятой резолюции, «Каталония превращается в независимое государство в форме республики», а также говорится о «строительстве Каталонской Республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства».

Резолюция о независимости Каталонии состоит из 17 пунктов, которые затрагивают различные процессы по обретению независимости. Среди этих пунктов — «содействие заключению договора о двойном гражданстве с Испанией», «продвижение перед всеми ужшкммт государствами признание Каталонской Республики», «разработка предложений о распределении активов и обязательств между Каталонией и Испанией» и другие.

Ранее TopNews писал, что после объявления результатов председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что законность в Каталонии будет восстановлена. «Я призываю всех испанцев к спокойствию. Правовое государство восстановит законность в Каталонии»,— написал господин Рахой в своем Twitter.

В Каталонии 1 октября состоялся не признанный Мадридом референдум о независимости. Подавляющее большинство жителей высказались за независимость региона от Испании.

В ответ 21 октября правительство Испании решило применить ст. 155 Конституции для разрешения кризиса. Предполагается отстранить от власти женералитат региона и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой, выступая в сенате, заявил, что только глава Каталонии Карлес Пучдемон виноват в активации механизма ст. 155 Конституции страны, предполагающей ограничение автономии региона.
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