 
TOP 10

1 Стала известна точная причина смерти Дмитрия Марьянова

2 В Москве задержали маньяка, проворачивавшего своих жертв через мясорубку

3 Путин лично запустил ядерную триаду РФ: Минобороны обнародовало видео

4 В США опубликовали 2,8 тысяч документов об убийстве Кеннеди

5 Эксперты: Минфин и Центробанк готовят "валютный голод"

6 США готовы ввести санкции против 39 структур России, включая Ростех и ФСБ

7 Огромный шар в небе напугал жителей Салехарда

8 Замглавы МВД подал в отставку из-за коррупционного скандала с подчиненными

9 В жилом доме в Балашихе случайно нашли собранную и готовую ко взрыву бомбу

10 Уфологи показали видео с летящим сквозь Солнце НЛО

Новости наших партнеров

Главред "Эха Москвы" сообщил об "эвакуации" из России журналистки Ксении Лариной

Опубликовано 27.10.17 18:42 Главред "Эха Москвы" сообщил об "эвакуации" из России журналистки Ксении Лариной

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина вынужденно покинет страну на полгода после нападения на ее коллегу Татьяну Фельгенгауэр.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о грядущем отъезде из России журналистки Ксении Лариной. Поводом для этого стал эфир журналиста Владимира Соловьева. Об этом Венедиктов заявил в эфире Дождя.

«Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар в горло может быть после этой передачи от Соловьева (...) Другого способа защитить ужшкммт своих журналистов у меня нет», — заявил Венедиктов.

Поводом для беспокойства за ее здоровье стал эфир Владимира Соловьева на "Вести FM", где он обсуждал пост журналистки в Facebook. Кроме того, главред намерен допросить журналистов ВГТРК, в четности, "России 24". По его словам, журналисты этого СМИ "соврали 17 раз за семь минут" в сюжете от 11 октября, в котором говорилось об "Эхе Москвы", отмечает "Деловой Петербург".

Венедиктов также отметил, что Ларина и заграницей не прекратит свою работу, а будет вести эфиры удаленно. Сама журналистка о своей "эвакуации" сообщила "Открытой России". По данным общественной организации, Ларина отправится в Европу.

Ранее Ларина написала, что Владимир Соловьев жестко высказывался в адрес журналистов «Эха Москвы» и якобы нашел тех, кто может заткнуть им рот.
Другие материалы по этой теме

Следствие выдвинуло две версии нападения на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр

Суд арестовал на два месяца напавшего на ведущую "Эха Москвы" Фельгенгауэр

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга