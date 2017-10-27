Главред "Эха Москвы" сообщил об "эвакуации" из России журналистки Ксении Лариной

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина вынужденно покинет страну на полгода после нападения на ее коллегу Татьяну Фельгенгауэр.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о грядущем отъезде из России журналистки Ксении Лариной. Поводом для этого стал эфир журналиста Владимира Соловьева. Об этом Венедиктов заявил в эфире Дождя.

«Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар в горло может быть после этой передачи от Соловьева (...) Другого способа защитить ужшкммт своих журналистов у меня нет», — заявил Венедиктов.

Поводом для беспокойства за ее здоровье стал эфир Владимира Соловьева на "Вести FM", где он обсуждал пост журналистки в Facebook. Кроме того, главред намерен допросить журналистов ВГТРК, в четности, "России 24". По его словам, журналисты этого СМИ "соврали 17 раз за семь минут" в сюжете от 11 октября, в котором говорилось об "Эхе Москвы", отмечает "Деловой Петербург".

Венедиктов также отметил, что Ларина и заграницей не прекратит свою работу, а будет вести эфиры удаленно. Сама журналистка о своей "эвакуации" сообщила "Открытой России". По данным общественной организации, Ларина отправится в Европу.

Ранее Ларина написала, что Владимир Соловьев жестко высказывался в адрес журналистов «Эха Москвы» и якобы нашел тех, кто может заткнуть им рот.