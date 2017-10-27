"Арсенал" - ЦСКА 27 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча ЦСКА - "Арсенал" 27 октября 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

27 октября 2017 года на стадионе "Арсенал" одноименный тульский клуб принимает московский ЦСКА в матче 15-го тура Чемпионата России. Игра начнется в 19:30 мск.

"Арсенал" - ЦСКА 27 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Арсенал" - ЦСКА 27 октября 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за ходом поединка в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:25 мск.

"Арсенал" - ЦСКА 27 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Арсенал" - ЦСКА 27 октября 2017: перед матчем

По итогам предыдущих туров Арсенал занимает 9 место в турнирной таблице с 17 баллами в активе. Ранее команда Миодрага Божовича одолела ужшкммт такие титулованные клубы, как "Краснодар" и "Зенит" (оба матча 1:0), но затем проиграла аутсайдеру турнира - махачкалинскому "Анжи" (2:3).

ЦСКА занимает третье место в национальном первенстве с 25 баллами по итогам прошлых туров. До этого армейцы провели безрезультативные встречи с "Уфой" и "Зенитом" (0:0), а также отметились победой во встрече с "Краснодаром" (1:0).

До этого клубы встречались на поле в прошлом сезоне РФПЛ. Матч 28-го тура, прошедший в минувшем мае, закончился со счетом 3:0 в пользу ЦСКА.

ЦСКА - "Арсенал" 3:0 ВИДЕО голов

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре уверен, что армейцам нужно побеждать "Арсенал".

"Нас ждет очень важный матч. Надо догонять "Зенит" и "Локомотив". Нам обязательно нужно побеждать. Мы хорошо подготовились к этой игре и сделаем всё возможное, чтобы набрать три очка. Команда в хорошей форме, все игроки готовы биться за победу", - сказал игрок.

"Арсенал" - ЦСКА 27 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают армейцев фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу москвичей со средним коэффициентом 1,77, на ничью - 3,4, на успех хозяев - 5,6.

"Арсенал" - ЦСКА 27 октября 2017: купить билеты

Билеты на матч ЦСКА - "Арсенал" 27 октября 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона или с помощью ряда сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 1500 рублей.

По информации представителей столичного клуба, все билеты для армейских болельщиков на матч с тульским "Арсеналом" были реализованы.

"Уважаемые болельщики! Сообщаем, что реализованы все 2000 билетов, выделенные тульским "Арсеналом" для продажи в гостевой сектор на матч 15-го тура РФПЛ. Продажа билетов в сектор болельщиков ЦСКА в день матча в Туле осуществляться не будет", - сказано в сообщении на официальном сайте клуба.