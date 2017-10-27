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Шойгу заявил о росте напряженности на границах России и стран НАТО

Опубликовано 27.10.17 18:36 Шойгу заявил о росте напряженности на границах России и стран НАТО

Министр обороны Сергей Шойгу назвал напряженной обстановку у западной границы России, не исключив при этом, что в ближайшее время она может обостриться.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу констатировал, что военно-политическая обстановка у западных рубежей России остается напряженной. Об этом он сказал в пятницу на коллегии военного ведомства. Более того, эта обстановка, по словам главы Минобороны, имеет тенденцию к обострению, пишет "РГ".

По словам Шойгу, в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональные батальонные тактические группы общей численностью до 5 тысяч военнослужащих. В то же время бронетанковая бригада и бригада ужшкммт армейской авиации сухопутных войск США дислоцированы в Польше и Германии. Одновременно в странах Восточной Европы продолжаются работы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны США.

"Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки Вооруженных сил стран - членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений", - цитирует Шойгу ТАСС.

Издание пишет, что войска Западного военного округа до конца 2017 года получат более 1,8 тыс. единиц новой и модернизированной техники.

"Большое внимание уделяется обеспечению войск современным вооружением, военной и специальной техникой. До конца года они получат более 1,8 тыс. единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для ее хранения и обслуживания", - сказал министр.

По его словам, особое внимание уделяется совершенствованию уровня подготовки личного состава и органов военного управления.
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