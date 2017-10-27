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Россия расширила продуктовые санкции против стран Запада

Опубликовано 27.10.17 16:19 Россия расширила продуктовые санкции против стран Запада

Россия расширила список продэмбарго и запретила ввоз ряда продуктов из ЕС, США, Канады и других стран.

Правительство России расширило продуктовые санкции против стран Запада. Как сообщается в соответствующем постановлении правительства РФ, размещенном на официальном сайте, к списку запрещенной к ввозу продукции добавлены живые свиньи и субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции) из стран ЕС, США, Австралии и ряда других стран.

Как пишут "Известия", продуктовые санкции продлятся до 31 декабря 2018 года.  Как сообщается ужшкммт на сайте правительства, все эти ограничения не отразятся на обеспечении внутренних потребностей России.

Кроме того, под продэмбарго попали различные виды животного жира. Например, свиной жир «свежий, охлажденный, замороженный, соленый, в рассоле, сушеный или копченый», перечисляется в документе. В Россию также больше нельзя ввозить жир домашней птицы, крупного рогатого скота, овец или коз.

Под запрет попали и «неэмульгированные или несмешанные лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло».

Ввоз указанной продукции запрещен из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, правительство, расширяя продэмбарго, закрывает серые каналы поставок, передает РИА Новости.
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