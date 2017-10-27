 
TOP 10

1 Стала известна точная причина смерти Дмитрия Марьянова

2 В Москве задержали маньяка, проворачивавшего своих жертв через мясорубку

3 Путин лично запустил ядерную триаду РФ: Минобороны обнародовало видео

4 В США опубликовали 2,8 тысяч документов об убийстве Кеннеди

5 Эксперты: Минфин и Центробанк готовят "валютный голод"

6 США готовы ввести санкции против 39 структур России, включая Ростех и ФСБ

7 Огромный шар в небе напугал жителей Салехарда

8 Замглавы МВД подал в отставку из-за коррупционного скандала с подчиненными

9 В жилом доме в Балашихе случайно нашли собранную и готовую ко взрыву бомбу

10 Галкин будет вести "Сегодня вечером" без Меньшовой

Новости наших партнеров

ЦБР снизил ключевую ставку до 8,25%

Опубликовано 27.10.17 15:34 ЦБР снизил ключевую ставку до 8,25%

В ЦБ допустили возможность дальнейшего снижения ставки уже на ближайших заседаниях.

Совет директоров Банка России 27 октября принял решение снизить ключевую ставку до 8,25% годовых из-за того, что инфляция остается вблизи 4%.

Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над ужшкммт рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.

При этом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря.
Другие материалы по этой теме

ЦБР сохранил ключевую ставку на уровне 9%

Центробанк снизил ключевую ставку до 9,75% годовых

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга