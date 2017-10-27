ЦБР снизил ключевую ставку до 8,25%

В ЦБ допустили возможность дальнейшего снижения ставки уже на ближайших заседаниях.

Совет директоров Банка России 27 октября принял решение снизить ключевую ставку до 8,25% годовых из-за того, что инфляция остается вблизи 4%.

Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над ужшкммт рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.

При этом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря.