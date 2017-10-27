Галкин будет вести "Сегодня вечером" без Меньшовой

По мнению телезрителей, в одной из программ ведущая отличилась нетактичным поведением.

Очередные кадровые перестановки ожидаются на "Первом канале". На этот раз, по информации "Телепрограммы", изменения затронут шоу "Сегодня вечером": по словам ведущего шоу Максима Галкина, теперь он будет вести отдельно от Юлии Меньшовой некоторые выпуски проекта.

Журналисты предположили, что продюсеры приняли такое решение из-за бурной критики, которой подвергся тандем Галкина и Меньшовой. В частности, в конце сентября телезрители подвергли резкой критике дочь ужшкммт известного режиссера из-за ее нетактичного поведения во время выпуска, посвященного Борису Галкину. Аудитория посчитала, что Юлия Меньшова задавала неуместные вопросы, перебивала собеседников и слишком громко смеялась.

"Уберите эту хамку!" - потребовали зрители.

Узнав о том, что Галкин теперь будет оставаться один на некоторых выпусках шоу, зрители обрушили на Юлию новый поток негатива.

"Вот и хорошо, без Юли лучше", "Ну наконец-то вы все вместе приняли это правильное решение!" - написали комментаторы в соцсетях.

Однако у Меньшовой нашлись и защитники.

"Максим и Юля замечательные ведущие, просто очень самодостаточные и большие по энергетической территориальности", - написала одна из пользовательниц Сети.