 
TOP 10

1 Стала известна точная причина смерти Дмитрия Марьянова

2 В Москве задержали маньяка, проворачивавшего своих жертв через мясорубку

3 Путин лично запустил ядерную триаду РФ: Минобороны обнародовало видео

4 В США опубликовали 2,8 тысяч документов об убийстве Кеннеди

5 Эксперты: Минфин и Центробанк готовят "валютный голод"

6 США готовы ввести санкции против 39 структур России, включая Ростех и ФСБ

7 Огромный шар в небе напугал жителей Салехарда

8 Замглавы МВД подал в отставку из-за коррупционного скандала с подчиненными

9 В жилом доме в Балашихе случайно нашли собранную и готовую ко взрыву бомбу

10 Галкин будет вести "Сегодня вечером" без Меньшовой

Новости наших партнеров

Галкин будет вести "Сегодня вечером" без Меньшовой

Опубликовано 27.10.17 14:55 Галкин будет вести "Сегодня вечером" без Меньшовой

По мнению телезрителей, в одной из программ ведущая отличилась нетактичным поведением.

Очередные кадровые перестановки ожидаются на "Первом канале". На этот раз, по информации "Телепрограммы", изменения затронут шоу "Сегодня вечером": по словам ведущего шоу Максима Галкина, теперь он будет вести отдельно от Юлии Меньшовой некоторые выпуски проекта.

Журналисты предположили, что продюсеры приняли такое решение из-за бурной критики, которой подвергся тандем Галкина и Меньшовой. В частности, в конце сентября телезрители подвергли резкой критике дочь ужшкммт известного режиссера из-за ее нетактичного поведения во время выпуска, посвященного Борису Галкину. Аудитория посчитала, что Юлия Меньшова задавала неуместные вопросы, перебивала собеседников и слишком громко смеялась.

"Уберите эту хамку!" - потребовали зрители.

Узнав о том, что Галкин теперь будет оставаться один на некоторых выпусках шоу, зрители обрушили на Юлию новый поток негатива.

"Вот и хорошо, без Юли лучше", "Ну наконец-то вы все вместе приняли это правильное решение!" - написали комментаторы в соцсетях.

Однако у Меньшовой нашлись и защитники.

"Максим и Юля замечательные ведущие, просто очень самодостаточные и большие по энергетической территориальности", - написала одна из пользовательниц Сети.
Другие материалы по этой теме

Панин пообещал избить Максима Галкина за шутки в свой адрес

"Его слишком много": Садальский ополчился на Максима Галкина

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга