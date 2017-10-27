Путин лично запустил ядерную триаду РФ: Минобороны обнародовало видео

Пресс-секретарь президента заявил, что тренировки стратегических ядерных сил РФ не связаны с международными событиями.

Владимир Путин накануне вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит РИА Новости, отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России. Путин произвел пуск четырех баллистических ракет.

Во время учений боевой расчет РВСН запустил с космодрома Плесецк межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь" по полигону Кура.

Министерство обороны России опубликовало видеозапись плановой тренировки ужшкммт по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС). Запись обнародована на официальном канале ведомства в YouTube.

На видео запечатлено выдвижение и подготовка к пуску межконтинентальной ракеты «Тополь», взлет двух стратегических бомбардировщиков, а также пуск морской баллистической ракеты с подлодки.

В учениях были задействованы самолеты-ракетоносцы Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, атомные подлодки Тихоокеанского и Северного флота, а также боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) космодрома Плесецк, уточняет "Газета.ру".

Тренировки стратегических ядерных сил РФ являются регулярными, они не связаны с какими-либо событиями в мире и проходят в строгом соответствии с международными нормами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

"Испытания ядерной триады являются постоянным, регулярным процессом, это не связано с какими-то международными событиями", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что такие мероприятия никак не влияют на международную обстановку, так как "осуществляются в строгом соответствии с международными нормами и правилами, даются все необходимые уведомления".