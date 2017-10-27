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10 Опубликовано видео спасения американок, 5 месяцев дрейфовавших в Тихом океане

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Опубликовано видео спасения американок, 5 месяцев дрейфовавших в Тихом океане

Опубликовано 27.10.17 11:43 Опубликовано видео спасения американок, 5 месяцев дрейфовавших в Тихом океане

Женщины с собаками отправились в плавание в минувшем мае.

В Сети опубликовали видеозапись спасения двух жительниц города Гонолулу (США) и двух их собак, которые в течение 5 месяцев дрейфовали на яхте со сломанным мотором в 900 милях от Японии. Женщин подобрал американский десантный корабль Ashland.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, Дженнифер Аппель и Таша Фуаба отправились в путешествие с Гавайев на Таити в мае этого года. Во время шторма у судна произошла поломка ужшкммт двигателя, а сильным ветром яхту вынесло в открытый океан. Посылаемые женщинами сигналы о помощи не доходили до берегов, а поблизости долгое время не проходили корабли.

Только спустя пять месяцев на горизонте показалось военное судно США, которое и  помогло незадачливым путешественницам. По их словам, они выжили благодаря опреснителю воды и большому запасу круп и макарон.
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