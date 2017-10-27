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В Москве задержали маньяка, проворачивавшего своих жертв через мясорубку

Опубликовано 27.10.17 11:20 В Москве задержали маньяка, проворачивавшего своих жертв через мясорубку

Жертвами убийцы стали жительницы города Волжский.

Сотрудники правоохранительных органов задержали прошедшей ночью маньяка, убившего и провернувшего через мясорубку двух девушек. Во время поимки злоумышленник раз общался со своей новой потенциальной жертвой.

По информации "Мовковского комсомольца", от рук 31-летнего Александра Масленникова погибли две жительницы города Волжский Волгоградской области возрастом 28 и 29 лет. Со своими жертвами маньяк познакомился в местном кафе, после чего уже дома изнасиловал ужшкммт их и убил. Впоследствии преступник расчленил тела и провернул через мясорубку.

Расправившись с девушками, злоумышленник начал переписываться в Интернете жительницей Московской области, воспитывающей 14-летнюю дочь. Женщина решила узнать своего нового знакомого поближе. В результате он был задержан во время шоппинга в одном из московских торговых центров.

Для того, чтобы доставить мужчину в Волжский к следователю, за ним была выслана спецколонна в сопровождением ГИБДД.
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