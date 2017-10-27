В жилом доме в Балашихе случайно нашли собранную и готовую ко взрыву бомбу (ФОТО)

В подмосковной Балашихе спасатели нашли бомбу в обычной квартире жилого дома, а также лабораторию для производства взрывчатки.

Взрывное устройство обнаружили правоохранители в жилом доме Балашихе, передает «Подмосковье сегодня». По неподтвержденной информации, полицейские нашли в одной из квартир лабораторию по производству оружия. Обнаружить ее удалось случайно: один из подпольных изготовителей обжег руку во время сборки бомбы и обратился в больницу, а врач уже вызвал полицию.

«Факт подтверждается, данные проверяются, более точные будут озвучены позже», - прокомментировали ужшкммт в ГУ МВД по Московской области.

По данным телеграм-канала Mash, в квартире, которую накрыли в Балашихе, обнаружили реальную лабораторию по производству самодельных взрывчатых устройств. Он публикует фото квартиры и той самой бомбы с ласковым названием "Киса".

На время ликвидации устройства всех жильцов дома в Балашихе эвакуировали на улицу и рассадили по автобусам. В итоге его удалось обезвредить.

Задержан мужчина, который создал лабораторию взрывчатых веществ в своей квартире. Это местный житель, который ранее работал спасателем и даже проходил переподготовку по линии ГО и ЧС.