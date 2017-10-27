 
TOP 10

1 Стала известна точная причина смерти Дмитрия Марьянова

2 В Москве задержали маньяка, проворачивавшего своих жертв через мясорубку

3 В США опубликовали 2,8 тысяч документов об убийстве Кеннеди

4 Эксперты: Минфин и Центробанк готовят "валютный голод"

5 США готовы ввести санкции против 39 структур России, включая Ростех и ФСБ

6 Огромный шар в небе напугал жителей Салехарда

7 Замглавы МВД подал в отставку из-за коррупционного скандала с подчиненными

8 Минфин не нашел в бюджете денег на продовольственные карточки для бедных

9 В жилом доме в Балашихе случайно нашли собранную и готовую ко взрыву бомбу

10 Опубликовано видео спасения американок, 5 месяцев дрейфовавших в Тихом океане

Новости наших партнеров

В жилом доме в Балашихе случайно нашли собранную и готовую ко взрыву бомбу (ФОТО)

Опубликовано 27.10.17 11:58 В жилом доме в Балашихе случайно нашли собранную и готовую ко взрыву бомбу (ФОТО)

В подмосковной Балашихе спасатели нашли бомбу в обычной квартире жилого дома, а также лабораторию для производства взрывчатки.

Взрывное устройство обнаружили правоохранители в жилом доме Балашихе, передает «Подмосковье сегодня». По неподтвержденной информации, полицейские нашли в одной из квартир лабораторию по производству оружия. Обнаружить ее удалось случайно: один из подпольных изготовителей обжег руку во время сборки бомбы и обратился в больницу, а врач уже вызвал полицию.

«Факт подтверждается, данные проверяются, более точные будут озвучены позже», - прокомментировали ужшкммт в ГУ МВД по Московской области.

По данным телеграм-канала Mash, в квартире, которую накрыли в Балашихе, обнаружили реальную лабораторию по производству самодельных взрывчатых устройств. Он публикует фото квартиры и той самой бомбы с ласковым названием "Киса".

На время ликвидации устройства всех жильцов дома в Балашихе эвакуировали на улицу и рассадили по автобусам. В итоге его удалось обезвредить.

Задержан мужчина, который создал лабораторию взрывчатых веществ в своей квартире. Это местный житель, который ранее работал спасателем и даже проходил переподготовку по линии ГО и ЧС.
Другие материалы по этой теме

Эксперты СКР рассказали, был ли пьян сбитый в Балашихе мальчике

В Москве задержали двух братьев-боевиков ИГИЛ с готовыми к взрывам бомбами

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга