Курс доллара на сегодня, 27 октября 2017: Минфин и ЦБ готовят "валютный голод" - эксперты

Курс валют на сегодня, 27 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 октября 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 27 октября 2017 составляет 57,76 руб., курс евро на сегодня равен 68,28 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 27 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 56,54 руб. при покупке и 59,66 руб. при продаже банком, курс евро на 27 октября 2017 установлен на уровне 65,89 руб. и 69,39 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Российское Министерство финансов и ЦБ РФ готовят финансовую ужшкммт систему нашей страны к "валютному голоду", накапливая запасы.

По мнению "Ридуса", на такое положение дел указывает "неожиданное" возобновление Банком России проведение масштабных валютных займов за рубежом. Как отмечает "Райффайзенбанк", к 1 сентября текущего года долг Центробанка России перед внешними кредиторами составил 11,6 миллиарда долларов. Похожими темпами регулятор наращивал задолженность только в 2009 году.

Также Минфин якобы снова собирается потребовать от экспортеров обязательной продажи валютной выручки, а также регулировать выдачу разрешений на покупку валюты.

Как отметил аналитик финансовой компании "Калита-финанс", Дмитрий Голубовский, действия регулятора являются "плохим признаком".

"ЦБ закладывает длинные бумаги, чтобы получить ликвидность, как будто ожидает валютной паники", - пояснил он, предположив наличие неких скрытых причин "ожидать обвала".

Эксперт уверен, что "явно что-то мутится", и "добром это все не кончится".

Издание считает, что "валютный голод" может возникнуть в результате проблем у субъектов, "играющих определяющую роль в экономике" России. С начала года несколько крупнейших банков практически лишились резерва свободных валютных средств, поэтому из-за исчерпанного резерва Центробанк будет вынужден поддерживать валютный рынок своими силами. Также действия регулятора могут быть подготовкой к новым санкциям Запада, например, к отключению от SWIFT.