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Замглавы МВД подал в отставку из-за коррупционного скандала с подчиненными

Опубликовано 27.10.17 10:24 Замглавы МВД подал в отставку из-за коррупционного скандала с подчиненными

Александр Махонов являлся замглавой МВД с февраля 2015 года.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, заместитель главы ведомства Александр Махонов подал рапорт об отставке.

"Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными", - приводит ее слова РИА Новости.

Волк добавила, что замминистра ушел в отставку по собственному желанию.

Как писал TopNews, в середине октября сообщалось о задержании врио главы "Специальной техники и связи" МВД Андрея Нечаева ужшкммт по делу о злоупотреблении полномочиями. Теперь ему "светит" до 10 лет лишения свободы.

Махонов являлся замглавой МВД с февраля 2015 года, до этого он руководил департаментом информационных технологий ведомства, а также работал в ряде IT-компаний.
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