Минфин не нашел в бюджете денег на продовольственные карточки для бедных

Минфин объявил об отсутствии денег для запуска программы продовольственных карточек, которую обсуждали на протяжении трех лет.

Программа продовольственной помощи малообеспеченному населению, анонсированная еще несколько лет назад, может заглохнуть, так и не начавшись. Как заявила накануне директор департамента бюджетной политики Минфина РФ Светлана Гашкина, средства на реализацию данной идеи в проекте бюджета РФ на 2018-2020 годы не предусмотрены, пишет ПРАЙМ.

Издание напоминает, что эта программа, призванная помочь небогатым людям лучше питаться в кризис, активно обсуждалась в последние пару лет. Ведомства давали разные оценки ужшкммт затрат на нее - от 15 до 300 млрд рублей. Сообщалось, что на одного человека в месяц будет приходиться чуть более 1 тысячи рублей, на которые в определенных магазинах можно будет купить продукты отечественного производства, преимущественно свежие мясо, молоко, овощи. Деньги предполагалось перечислять с помощью платежной системы "Мир".

Однако программа до сих пор не запущена. Препятствием стала нехватка средств. По словам представителя Минфина, до сих пор не разработаны ни критерии нуждаемости, и какой категории граждан надлежит оказывать помощь.

По мнению замдиректора НИИ "Центр развития" ГУ-ВШЭ Валерия Миронова, причина такого подхода, прежде всего, кроется в отсутствии средств. В свою очередь, профессор РЭУ им.Г.В.Плеханова Сергей Орлов напоминает, что расчёты по адресной социальной помощи, независимо от того, продовольственная помощь, или какая-то иная, дело весьма хлопотное и достаточно сложное. Он отметил, что по официальным данным государственной статистики и многим экспертным оценкам, у нас в стране около 20 млн лиц, проживающих за чертой бедности, т.е., получающих среднемесячные доходы на уровне и ниже прожиточного минимума.

Эксперты разошлись во мнении, будет ли реализована программа в конечном итоге.