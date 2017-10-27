 
TOP 10

1 Стала известна точная причина смерти Дмитрия Марьянова

2 В США опубликовали 2,8 тысяч документов об убийстве Кеннеди

3 Эксперты: Минфин и Центробанк готовят "валютный голод"

4 США готовы ввести санкции против 39 структур России, включая Ростех и ФСБ

5 NASA засняли загадочную гигантскую планету, заслонившую Солнце

6 На Урале товарный поезд протаранил автомобиль

7 Фильм "Матильда" собрал около 39 млн рублей в первый день проката

8 Минфин не нашел в бюджете денег на продовольственные карточки для бедных

9 На пляже на Аляске нашли останки неизвестного науке морского монстра

10 Эксперты рассказали, что будет с рублем в первую неделю ноября

Новости наших партнеров

Минфин не нашел в бюджете денег на продовольственные карточки для бедных

Опубликовано 27.10.17 10:24 Минфин не нашел в бюджете денег на продовольственные карточки для бедных

Минфин объявил об отсутствии денег для запуска программы продовольственных карточек, которую обсуждали на протяжении трех лет.

Программа продовольственной помощи малообеспеченному населению, анонсированная еще несколько лет назад, может заглохнуть, так и не начавшись. Как заявила накануне директор департамента бюджетной политики Минфина РФ Светлана Гашкина, средства на реализацию данной идеи в проекте бюджета РФ на 2018-2020 годы не предусмотрены, пишет ПРАЙМ.

Издание напоминает, что  эта программа, призванная помочь небогатым людям лучше питаться в кризис, активно обсуждалась в последние пару лет. Ведомства давали разные оценки ужшкммт затрат на нее - от 15 до 300 млрд рублей. Сообщалось, что на одного человека в месяц будет приходиться чуть более 1 тысячи рублей, на которые в определенных магазинах можно будет купить продукты отечественного производства, преимущественно свежие мясо, молоко, овощи. Деньги предполагалось перечислять с помощью платежной системы "Мир".

Однако программа до сих пор не запущена. Препятствием стала нехватка средств. По словам представителя Минфина, до сих пор не разработаны ни критерии нуждаемости, и какой категории граждан надлежит оказывать помощь.

По мнению замдиректора НИИ "Центр развития" ГУ-ВШЭ Валерия Миронова, причина такого подхода, прежде всего, кроется в отсутствии средств. В свою очередь, профессор РЭУ им.Г.В.Плеханова Сергей Орлов напоминает, что расчёты по адресной социальной помощи, независимо от того, продовольственная помощь, или какая-то иная, дело весьма хлопотное и достаточно сложное. Он отметил, что по официальным данным государственной статистики  и многим экспертным оценкам, у нас в стране около 20 млн лиц, проживающих за чертой бедности, т.е., получающих среднемесячные доходы на уровне и ниже прожиточного минимума.

Эксперты разошлись во мнении, будет ли реализована программа в конечном итоге.
Другие материалы по этой теме

Роспотребнадзор объявил некачественными более половины продуктов в российских магазинах

Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей в год на продуктовые карточки

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга