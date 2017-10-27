На пляже на Аляске нашли останки неизвестного науке морского монстра

На Аляске на пляже залива Бернерса местный житель обнаружил останки неизвестного морского существа.

На отдаленном пляже залива Бернерса в Аляске местные жители обнаружили останки неизвестного морского животного, сообщает РИА ФАН со ссылкой на The Sun.

Mysterious sea creatures wash up on a beach - and leave scientists completely baffled https://t.co/7jGtK1jVfK — The Sun (@TheSun) 26 октября 2017 г.

Находку сделал местный житель Бьорн Дилем. Он сообщил, что останки неизвестного существа пахнут аммиаком и «нечищеным трюмом, где хранили рыбу». Дилем заявил, что сперва принял тело за останки ската, но позже понял, что перед ним внутренности гораздо более ужшкммт крупного животного.

Специалисты заявили, что без взятия проб не могут определить природу находки, однако предположили, что объект может быть необычно крупной печенью тихоокеанской полярной акулы. В этом случае возникает вопрос, как останки существа, которое обитает на глубине около двух километров, попали на берег нетронутыми и не привлекли внимания хищников и падальщиков, отмечает РИА Новости.

Тихоокеанские полярные акулы могут достигать в длину более семи метров, питаются гигантскими осьминогами, лососем и иными мелкими существами. Не представляют интереса для коммерческого промысла.